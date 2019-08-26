В этом веке это первый визит представителей правительства США в Беларусь на столь высоком уровне. С кем встретится Джон Болтон и какие вопросы стоят на повестке дня, в издании не сообщают.





«Относиться к ней [к Беларуси] как к черной дыре и игнорировать ее — неудача. Это не привело к продвижению в области прав человека», — прокомментировал изданию бывший заместитель помощника министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Майкл Карпентер.

Отношения Беларуси и США

Отношения и Беларуси и США, несмотря на некоторое потепление, остаются сложными.





В 2006 году президентом США Джорджем Бушем в отношении Александра Лукашенко, ряда чиновников и членов их семей, были введены санкции. Поводом стали президентские выборы в Беларуси, которые в США и ЕС признали недемократичными. Сейчас в списке остаются десять человек: Александр Лукашенко, Виктор Лукашенко, Лидия Ермошина, Виктор Голованов, Виктор Шейман, Дмитрий Павличенко, Степан Сухоренко, Александр Зимовский, Владимир Наумов и Наталья Петкевич.









Также США с 2006 года вводили санкции против белорусских предприятий. В 2015 году действие санкций было приостановлено, затем это решение многократно продлевалось. На приостановку санкций повлияло освобождение политзаключенных в 2015 году, спокойные выборы в октябре того же года, а также прохождение в парламент первых оппозиционных депутатов за 12 лет в 2016 году.





Также в Беларуси с 2008 года нет посла Соединенных Штатов. Его место занимает временный поверенный в делах США.





После введения США санкций в отношении концерна «Белнефтехим» посол Беларуси Михаил Хвостов был отозван из Вашингтона для консультаций, а Минск по настоянию белорусской стороны покинула посол Карен Стюарт. Количество американских дипломатов в республике по настоянию белорусской стороны было сокращено с 35 до пяти. Постепенно штат американских дипломатов был расширен до 10 человек, а в марте этого года глава МИД Беларуси Владимир Макей уведомил американскую сторону о снятии ограничений на число американских дипломатов.





В последнее время в Беларусь все чаще приезжают официальные представители США.





В конце октября 2018 года в Беларусь прилетал помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл, который назвал Беларусь «частью бастиона, защищающего от российского неоимпериализма». Тогда Лукашенко заявил, что рассчитывает, что это будет действительно исторический визит, «с которого начнется, пусть постепенный и медленный, выход из того состояния, в котором находятся белорусско-американские отношения».





В ноябре прошлого года Минск посетили бывший командующий сухопутными войсками США в Европе, эксперт Центра по анализу европейской политики Бен Ходжес, старший директор Центра дипломатии и глобальных отношений им. Дж. Байдена Майкл Карпентер, эксперт аналитического центра «Корпорация РЭНД» Брюс Макклинток, президент Джеймстаунского фонда Глен Ховард и старший научный сотрудник этого фонда Владимир Сокор.





В марте и июле 2019 года Беларусь посетил зампомощника госсекретаря США Джордж Кент. Чиновник отмечал, что визиты представителей США в Беларусь будут происходить регулярно, «как это имеет место в нормальных отношениях США с другими странами». В августе в Беларусь в Минск с двухдневным визитом прилетела делегация конгресса США.







