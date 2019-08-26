Вызов нашим властям

В том смысле, что политическая деятельность, деятельность партий и политических движений направлены на приход к власти, а задачи же правозащитников - защита, продвижение и поощрение прав человека и основных свобод: политических, гражданских, социальных, экономических и культурных. Это, конечно, не исключает каких-то политических убеждений и личных политических симпатий, но эти убеждения и симпатии не должны оказывать влияния на понимание перечисленных свобод.





Есть, однако, некоторые политические события, где правозащитники отыгрывают свою роль: назначаются выборы, и белорусские правозащитники объявляют о своем участии в наблюдении за ними.









Справка «БелГазеты». Кампания «Правозащитники за свободные выборы», которую с 2008г. проводит РПОО «Белорусский Хельсинкский комитет» и не зарегистрированный в Беларуси правозащитный центр «Весна», является независимой и не ставит своей целью поддержку политических партий и политических деятелей. Весь избирательный процесс наблюдатели оценивают исключительно исходя из принципов свободных, демократических выборов, при которых народ Беларуси может в полной мере реализовать свое конституционное право на участие в управлении страной. Целью кампании независимого наблюдения за выборами в Национальное собрание 2019г. является оценка избирательного процесса с точки зрения отечественного законодательства и международных стандартов свободных и демократических выборов, информирование белорусской общественности и международного сообщества о ходе избирательной кампании и итогах наблюдения.





Постойте, но мы же далеки от политики? Да, далеки. Потому что независимое непартийное наблюдение не имеет целью привести какую-то политическую силу к власти. Оно для того, чтобы результаты выборов отражали волю голосовавших граждан, чтобы граждане могли свободно высказать свою волю, без угроз и запугивания. Вообще, это тоже из Международного пакта о гражданских и политических правах: каждый гражданин должен без дискриминации и необоснованных ограничений иметь право и возможность «голосовать и быть избранным на подлинных периодических выборах, производимых на основе всеобщего равного избирательного права при тайном голосовании и обеспечивающих свободное волеизъявление избирателей».





Что ни слово - то вызов нашим властям: речь идет о праве «каждого гражданина» избирать и быть избранным, а в нашей Конституции зачем-то заключенных СИЗО, которые еще не признаны виновными в совершении преступления, поразили в гражданских правах и лишили права голосовать. Лишили избирательного права огулом и всех заключенных тюрем и колоний, хотя общепризнанным стандартом является лишение избирательных прав только тех, кто совершил государственные преступления, типа измены.





Кстати, пакт подчеркивает, что выборы должны быть подлинными. Это о том, что их результат должен отражать волю гол-совавших. Голосовавших, а не считавших эти голоса. Разницу улавливаете? Возвращаясь к заключенным: понятно, что сейчас их избирательные права интересуют, пожалуй, только правозащитников. А если вернуть в страну подлинные выборы? 30-40 тыс. избирателей, вообще-то, это много.





Или вот тезис о свободном волеизъ-явлении: спросите, как реализуется этот принцип, у студента или работника, живущего в общещитии или работающего на госпредприятии или в бюджетной организации. А ведь право участвовать в выборах предполагает полное право в выборах не участвовать. Право проголосовать за полюбившегося кандидата равно праву не голосовать ни за кого. Это очень беспокоит организаторов выборов: как считать голоса, им уже хорошо известно. Но как посчитать то, чего нет? Да и, пожалуй, в фальсификацию данных о явке приходится втягивать куда больше людей, чем в фальсификацию результатов подсчета голосов.









Вот и приходится правозащитникам на четыре месяца в каждую избирательную кампанию отвлекаться от привычных дел и приниматься за изучение всех вопросов, которые сопровождают выборы, ведь вы-боры - это не только день, когда люди приходять заполнить и опустить в урну бюллетень. Для оценки выборов имеют значение и порядок формирования комиссий, и условия выдвижения кандидатов, и их возможности ведения агитации, и, конечно, подсчет голосов.





К слову, на предыдущих парламентских выборах (в 2016г.) в состав участковых избирательных комиссий попало 10,3% выдвинутых представителей оппозиционных партий, и 89% - от выдвинутых провластными партиями. От выдвинутых пятью крупнейшими провластными общественными организациями (БРСМ, «Белая Русь», Союз женщин, Союз ветеранов и Федерация профсоюзов) в комиссии прошло 94%.





Подводя итоги наблюдения, из года в год правозащитники приходят к выводу, что выборы не были свободными и демократичными. Станет ли исключением эта кампания? Говорить о результатах наблюдения, конечно, рано, но уже сейчас видно, что проводиться они будут по тому же законодательству, что и предыдущие, когда было высказано много критики как национальными, так и независимыми международными наблюдателями. Вместо подлинных свободных выборов мы снова имеем шансы, по меткой оценке одного их моих коллег, получить административную процедуру по назначению на очередной срок следующей команды депутатов.









Справка «БелГазеты». Вместе со стартом кампании по выборам в ПП НС правозащитники традиционно начали наблюдение за парламентскими выборами. Координаторы независимого наблюдения от кампании «Правозащитники за свободные выборы» Олег Гулак (РПОО «Белорусский Хельсинкский комитет») и Владимир Лабкович (ПЦ «Весна») рассказали журналистам, каким образом и в каком политическом контексте будет проходить новое наблюдение. Оценивая общеполитическую ситуацию, которая сложилась накануне нынешней избирательной кампании, правозащитники отметили, что она фактически остается такой, какой была в прошлом году, когда проходили выборы в местные Советы депутатов. Правозащитники подчеркнули, что, назначив выборы на осень 2019г., ЦИК отменил почти год (две сессии) работы парламента, избранного в 2016г., тем самым грубо нарушив Конституцию. По словам правозащитников, в очередной раз предложения от кампании «Правозащитники за свободные выборы», а также многочисленные рекомендации БДИПЧ ОБСЕ по внесению изменений в Избирательный кодекс не были приняты во внимание.





Юрист «Весны» напомнил об основных процедурах, которые, по мнению правозащитников, должны быть изменены в первую очередь, чтобы говорить о свободных и демократических выборах в стране. Это - процесс формирования избирательных комиссий, досрочное голосование, процедура подсчета голосов и судебные споры относительно избирательных процедур. Также правозащитники прогнозируют, что парламентская кампания будет проходить на фоне апатии со стороны как граждан, так и политических субъектов.





Правозащитники напомнили, что цель независимого наблюдения - показать, насколько свободно граждане Беларуси могут реализовать свое право избирать и быть избранными. В кампании по наблюдению за выборами будет участвовать 40 долгосрочных наблюдателей и около 300 краткосрочных. Долгосрочные наблюдатели, которые находятся в разных регионах Беларуси, будут отслеживать все этапы избирательной кампании: от формирования избирательных комиссий, регистрации кандидатов, агитации до этапа голосования и подсчета голосов. Краткосрочные будут задействованы во время досрочного голосования и основного дня голосования на 200 избирательных участках.







