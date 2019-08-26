Вторая попытка Трампа: Путина пригласят на саммит G7
Выступая перед журналистами, Дональд Трамп сказал, что он «безусловно» пригласит Путина на следующий саммит G7, однако глава Соединенных Штатов не уверен, что российский президент примет это приглашение, сообщает корреспондент РБК.
«Он очень гордый человек. Приехать или не приехать, это будет непростое решение для него», — сказал Трамп.
При этом американский президент выразил уверенность, что Россия примет предложение вернуться в G8, если оно будет направлено Москве.
Американский президент также заявил, что он не единственный, кто хотел бы вернуть Россию к участиям в саммитах. «Находиться с ними в одной комнате лучше, чем если они будут снаружи. Так многие говорят. И я думаю, что России следует участвовать в саммитах», — добавил Трамп.
20:38 26/08/2019