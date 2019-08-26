Вторая попытка Трампа: Путина пригласят на саммит G7

«Он очень гордый человек. Приехать или не приехать, это будет непростое решение для него», — сказал Трамп.









При этом американский президент выразил уверенность, что Россия примет предложение вернуться в G8, если оно будет направлено Москве.





Американский президент также заявил, что он не единственный, кто хотел бы вернуть Россию к участиям в саммитах. «Находиться с ними в одной комнате лучше, чем если они будут снаружи. Так многие говорят. И я думаю, что России следует участвовать в саммитах», — добавил Трамп.







