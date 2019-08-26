1. Про одинаковых детей





Дети идут в школу. Самое главное мое требование в эти дни — дети должны быть одинаковыми — они должны быть хорошо одеты (я не говорю, что одинаково одеты, но хорошо одеты). Кто дешевле, кто богаче. Мы богатых не заставим одевать своих детей проще.





Если они хотят одеть как-то получше (может, у них костюмы будут из каких-то импортных тканей или рубашки какие-то иные и галстуки), это их право. Но все детки должны быть прилично одеты, прийти с приличными портфелями в школу. Они должны иметь такие же учебники, как все дети









2. Про «свядомых» и парламент





Дети идут в школу. Обычное требование. Чтобы опять наши «свядомыя» не посчитали, что Президент предвыборную кампанию проводит и так далее. Я просто хочу, случай представился, сказать, что я в парламент не собираюсь избираться. Поэтому никакой предвыборной кампании лично у президента нет и быть не может.





Я это к тому сказал, что не хотелось бы, чтобы и эта встреча была оформлена прежде всего так называемыми свядомыми как предвыборная какая-то кампания. Я всегда интересуюсь ситуацией в школах. Притом публично это делаю в разных формах.









3. Про проблему переполненности школ и рождаемость





В этом году к 1 сентября вводятся в строй восемь школ-новостроек. Где-то не хватает детских садов, над решением этой проблемы тоже работают.





Слава богу, что не хватает. Мы их тоже десятками вводим и будем вводить. Лишь бы рожали. Нам нужны дети, поэтому мы должны обеспечить их содержание.





4. Про систему образования, которая движется к лучшему





Я сейчас не подвергаю сомнению или какой-то критике систему (образования. — Прим. БЕЛТА) в целом. Слава богу, у нас хоть небольшая динамика, с моей точки зрения, но есть в положительную сторону.





5. Про то, какими будут выпускные экзамены в школе совсем скоро





Игорь Карпенко обратил внимание, что министерство образования работает над совершенствованием системы итоговой аттестации в общем школьном образовании. Он рассказал, что в минувшем году проводился независимый контроль, срез которого показал: 43% учащихся не подтвердили результаты, выставленные в школах.





"Я, конечно же, читаю, вижу и слышу, меня информируют, что у нас не все в порядке с поступлением в вузы. До сих пор критика централизованного тестирования. Критикуют новую какую-то методику (вы изобрели) по подсчету этих баллов. Хотя главное — не баллы, а знания.









Скажу откровенно, что я в последнее время, послушав многих родителей (да и у меня хватает учеников в моей большой семье, я этим интересуюсь), уже начинаю задумываться, получая большой объем информации, что нам, возможно, придется где-то совершенствовать, мягко говоря, систему поступления в вузы. Больше всего меня волнует то, что абитуриент, мечтающий завтра стать студентом, не сдает экзамены лицом к лицу с экзаменатором, с преподавателем вузов или других учебных заведений.





Александр Лукашенко пообещал, что проблему будут решать «снизу»:





Надо этот разговор начинать снизу. Мы соберем людей, которые определяют лицо нашего образования. Скорее всего, не с подачи Минобразования. Какую-то часть на совещание пригласите вы, но большая часть будет приглашена по другой форме, чтобы шла дискуссия. Должна быть альтернатива, чтобы были разные точки зрения. Мы их должны сопоставить и принять соответствующие решения.





6. Про систему безопасности в школе и отсутствие тотального контроля





Вы должны понимать, что мы не будем там устанавливать тотальный контроль. Все же школа — открытая система, и школы часто являются своего рода центром микрорайона, поселка, города. Поэтому мы не будем делать школу каким-то режимным объектом, куда никто не сможет зайти.





7. Про загруженность детей в школе





По нагрузкам в школе я уже говорил: нам надо делать так, чтобы детишки, особенно в школах, получали знания на уроках, а дошлифовывали при выполнении домашних заданий. В вузах — совсем другое дело. Там другое дело, потому что там человек пришел на свой профиль. Он к этому склонен, ему легче будет учиться. А здесь у ученика все — от математики до гуманитарных, технических предметов. Нет таких детей, которые во всех этих науках одинаково разбираются.





На это тоже надо обращать внимание и не перегружать детей, особенно дома. Не надо, чтобы они 5-6 часов отработали в школе, и еще столько же дома. Это ненормально. Мы калечим детей.





8. Про то, что в нашей жизни учитель — «главная звезда и светило» и что стонать не надо





Там, где надо убрать лишнее от учителей — всякие отчеты, самоотчеты — это факт. Но учитель не должен забывать, что его призвание таково, что его место работы не только в школе. Он вообще центральная фигура в нашем обществе. Это обладающий знаниями человек. И он вместе с врачом, особенно в малых, средних городах, селах, агрогородках — главная звезда и светило. Они должны нести знания людям, они воспитывают людей, поэтому стонать в том плане, что «ах, нам тяжело», не надо.





Государство, я в том числе, очень рассчитывает на учителей. Без учителя мы ничто вообще, потому что не на кого опереться в это рыночное время, кроме учителя. Особенно в селах, малых городах.









9. И наконец, про зарплату учителей и воспитателей в детских садах





Не забывайте, мы договорились, что учитель должен получать как минимум среднюю зарплату, — напомнил Лукашенко.





Президент прокомментировал и задачу повышать уровень доходов низкооплачиваемых категорий работников, в том числе в дошкольном образовании:





Мы их должны подтягивать выше. Потому что работа тяжелейшая, особенно в детском садике. Пусть они там покушают, еще что-то, но это все равно не обеспечивает их оплатой — тот объем работы, то качество и та ответственность. Надо зарплаты у них подтягивать.





Все эти и другие вопросы предстоит комплексно обсудить на большом совещании с участием широкого круга экспертов по развитию образовательной сферы, которое, как ожидается, состоится в ноябре-декабре после парламентских выборов.





В этом году мы планируем после парламентских выборов, проведем такое серьезное мероприятие — мозговой штурм, — отметил Александр Лукашенко.