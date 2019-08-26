Александр Ярошук: Мне предлагали стать спикером Палаты представителей

– В принципе, мне было бы с чем пойти на парламентскую кампанию, – отвечает Александр Ярошук на вопрос «Белорусского партизана» о том, намерен ли он принять участие в выборах. – Мы проделали огромную работу и благоустроили свой подъезд. У нас все благоухает, везде цветы, мы сами самоорганизовались и сами все сделали.





Это прекрасный пример, как можно своими силами решать конкретные проблемы. И на этом можно было выстроить избирательную кампанию. Кто-то языками болтает, а мы взяли и сделали. И это можно было бы использовать в своих интересах, думаю, внимание избирателей точно привлекли бы.





Но мне вся эта парламентская кампания представляется забавной. Знаю, что даже если я набрал бы и 80 процентов, все равно нарисовали бы минимум. И максимум – в пользу, например, той же Ирины Дорофеевой. Не исключено, кстати, что ее снова попытаются провести в Палату представителей – она баллотировалась по моему округу.





Я сам, кстати, с Ириной Дорофеевой не знаком. Как депутат она ничем себя не проявила.









Можно было бы показать в очередной раз весь маразм этой системы и пойти на парламентские выборы. Но я никогда большого интереса не проявлял к «палатке». Мне, кстати, в свое время предлагали стать спикером Палаты представителей. Меня в то время хотели отвлечь от президентских выборов и говорили: мол, пойдете на парламентские выборы, станете депутатом и спикером.





Но я никогда не играю в наперстки. Для меня неприемлемы такие сделки. Может, это старомодно, но я никогда не иду на компромисс со своими принципами и совестью. Если идти на выборы – то честно, чтобы потом сам мог себя уважать.





Что касается президентской кампании, то у меня был к ней интерес. И у меня, как я уже говорил, есть один патрон (если идти – то за победой), но буду ли я его использовать – сейчас просто об этом нет смысла говорить. Ситуация настолько непредсказуемая...





Уже теперь такой однозначной поддержки от России для Лукашенко не будет, и не все там просто во взаимоотношениях. Играть в эти игры с президентской кампанией можно лишь в одном случае: если оппозиция объединится и выдвинет единого кандидата.





Это могла бы быть реальная, эффективная кампания. Возможно ли это? Трудный вопрос...









Нужно учесть все ошибки прошлых президентских кампаний, провести процедуру выявления единого кандидата от оппозиции. Потому что цена вопроса сейчас как никогда высока.





Кто-то этого не понимает, кто-то играет в свои игры, потому что свои амбиции перевешивают интересы страны.





Но время еще есть. Я пока наблюдаю за тем, что происходит, а там будет видно...