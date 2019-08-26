Валерий Ухналев: Мы попытаемся выдвинуть собственного кандидата

Подробности предстоящего съезда и участия в парламентско-президентских кампаниях «Белорусскому партизану» рассказал заместитель председателя партии Валерий Ухналев.





Пленум выдвинул представителей партии во все областные, Минскую городскую избирательные комиссии и 76 окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь.





Предстоящий съезд будет носить технический характер: на повестке дня – выдвижение кандидатов в депутаты Палаты представителей.





- На прошлых выборах мы выдвигали съездом 50 кандидатов, до выборов дошло только 37 человек: кого-то не зарегистрировали, кого-то сняли. Планируем, что и на этой кампании мы выдвинем примерно 50 кандидатов, - отметил Валерий Ухналев.





С чем левые кандидаты пойдут к избирателю?





- На съезде мы будем принимать послание к избирателям. Но на пленуме мы, впринципе, обговорили основные позиции – социальная платформа.





С учетом того, что на 20 съезде мы объявили, а на пленуме уже приняли специальное обращение к гражданам, политическим партиям, профсоюзам, общественным организациям и органам государственной власти, мы объявили кампанию за установление в Республике Беларусь семичасового рабочего дня и 35-часовой рабочей недели.





Поэтому одним из главных тезисов программы наших кандидатов станет именно эта кампания. Но не только: и предоставление качественных бесплатных медицинских услуг, образования, пенсионная реформа, создание рабочих мест, зарплата – в основе нашей программы лежит социальное обеспечение, то, что государство сегодня все больше и больше перекладывает на плечи самих граждан, - подчеркнул политик.









Инициатива об установлении 7-часового рабочего дня уже вызвала определенные нарекания в обществе: мол, работы и так днем с огнем не найти в стране, а тут – еще и сокращение рабочего дня.





- Кампанию мы объявили в июне, но начинаем вместе с избирательной кампанией – до сих пор особо не шумели. Сейчас сделали обращение, наши кандидаты станут активно выставлять пикеты – тогда и начнем, - говорит Валерий Ухналев. – Пока серьезных противодействий нет.





Хотя действительно раздаются голоса: это никому не надо, сегодня в Беларуси и так неполная рабочая неделя. Но не надо путать одно с другим: на многих предприятиях действительно нет работы, а людей просто держат по 3-4 дня (неполные дни, неполные недели), с нашим предложением: принципиально освободить человека, предоставить ему больше свободного времени, чтобы он мог заниматься собой, своей семьей, досугом, здоровьем.









Хотя пленум и не обсуждал президентскую кампанию, но партия будет «однозначно участвовать в президентской кампании»:





- Пока мы даже не обсуждали, кто может стать нашим кандидатом. Настроения такие: мы будем пытаться выдвигать своего кандидата, пытаться собрать 100 тысяч подписей. Мы будем собирать подписи за установление 7-часового рабочего дня, и таким образом будет готовить базу под президентские выборы.





Представляется, что очень сложно собрать подписи: во время прошлой кампании мы так и не смогли собрать подписи. Поэтому, если мы примем окончательное решение о том, что пойдем на выборы самостоятельно, мы должны быть уверены, что соберем 100 тысяч подписей. Пойти и не собрать – получится не очень правильно, - подчеркнул Валерий Ухналев.