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Стокгольмский синдром? Правозащитник пообщался с Ермошиной и... остался доволен ее работой

Кажется, Ермошина обладает гипнотическими способностями. Иначе сложно объяснить позицию известного витебского правозащитника Павла Левинова, которые после общения с главой ЦИК сделал удивительное заявление.

"Пока по сети гуляет петиция об отставке Л.Ермошиной, решил встретиться с героиней петиции. Была идея подписать петицию на глазах председателя Центральной комиссии. 

Беседа продолжалась почти час. Петицию не подписал. Дело не в Л.Ермошиной. Дело в выстроеной властью системе. Будь я сегодня председателем Центральной комисии - ничего бы не смог изменить", - написал Левинов в своем Фейсбуке, публикуя совместную с Ермошиной фотографию.
"Белорусский партизан"
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