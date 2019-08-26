"Пока по сети гуляет петиция об отставке Л.Ермошиной, решил встретиться с героиней петиции. Была идея подписать петицию на глазах председателя Центральной комиссии.





Беседа продолжалась почти час. Петицию не подписал. Дело не в Л.Ермошиной. Дело в выстроеной властью системе. Будь я сегодня председателем Центральной комисии - ничего бы не смог изменить", - написал Левинов в своем Фейсбуке, публикуя совместную с Ермошиной фотографию.







