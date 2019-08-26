



В январе-июне общее количество обращений граждан увеличилось на 2,8% по сравнению с первой половиной прошлого года, говорится в обзоре главного управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц, который опубликован в последнем номере информационного бюллетеня Администрации президента.





«Уменьшение количества поступивших обращений зафиксировано только из Гродненской области и Минска (соответственно на 7,9% и 1%). Наибольший рост числа жалоб отмечается из Минской и Брестской областей (соответственно 7,9% и 3,6%)», — говорится в обзоре.





Больше всего обращений граждан поступило по вопросам жилищного фонда и жилищно-коммунального хозяйства — 2427 (18,5% общего числа).





«Как правило, эти обращения касались капитального и текущего ремонта жилых домов, благоустройства мест общего пользования и населенных пунктов, оплаты жилищно-коммунальных услуг, состояния дорог в районных и сельских населенных пунктах», — отмечают авторы обзора.





В числе трех самых популярных тем, которые подняли граждане в первом полугодии, оказались вопросы, касавшиеся решений судов (1 509 обращений) и действий органов внутренних дел (936). При этом количество жалоб на действия органов внутренних дел увеличилось на 13,3% по сравнению с январем-июнем прошлого года.





«В значительной мере на рост количества корреспонденции данной тематики повлияли обращения матерей осужденных за незаконный оборот наркотических средств о применении к их детям амнистии», — поясняется в обзоре.





В первом полугодии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года также увеличилось (на 16% до 718) количество жалоб на систему здравоохранения.





«На рост числа обращений повлияли и проблемы обеспечения льготников медицинскими препаратами. По их мнению, белорусские аналоги в разы хуже импортных», — говорится в документе.





Количество жалоб по вопросам архитектуры и строительства в первом полугодии увеличилось на 12% до 557 по сравнению с первой половиной прошлого года.





«Рост числа обращений по этой теме обусловлен жалобами на недоступность государственной поддержки при строительстве жилья для подавляющего количества населения страны. В последнее время на господдержку могут рассчитывать только многодетные семьи», — отмечают специалисты Администрации президента.





234 жалобы было на «органы следствия» — на 78% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «В них говорится о незаконных методах следствия, принятии неправомерных решений», — поясняют содержание обращений специалисты Администрации президента.





Депутат Палаты представителей Анна Канопацкая сообщила БелаПАН, что ей также приходится постоянно получать обращения граждан по вопросам, которые касаются следствия, работы судов и органов внутренних дел.





«Люди жалуются на то, что подозреваемых избивают, оказывают на них психологическое давление. Доходит до того, что родственники потерпевших присылают компакт-диски с подтверждением таких случаев», — сказала Канопацкая.





По ее мнению, такой поток обращений — закономерное следствие работы правоохранительной системы, которая сформировалась в стране.





«Неправомерные действия правоохранительных органов, о которых пишут граждане и на которые указал президент на днях во время совещания, — это следствие в том числе и того, что в нашей стране отсутствует общественный контроль за деятельностью силовых структур», — цитирует Канопацкую tut.by





Напомним, на днях стало известно о жестоком избиении ОМОНом многодетного отца из Гродно Дениса Лукьянова.







