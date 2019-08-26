Эксперт: Права человека в повестке дня США-Беларусь уже не значатся

В 2011 году Куигли, как сопредседатель хоккейного кокуса Конгресса США вместе с другими политиками направил письмо на имя президента IHF Рене Фазела с призывом «приостановить чемпионат по хоккею 2014 года в Минске, пока давний диктатор этой страны Александр Лукашенко не освободит всех политических заключенных страны…





Проще говоря, "его режим не должен быть вознагражден престижем, связанным с проведением Международного чемпионата по хоккею 2014 года, в то время как его граждане томятся в тюрьме за мирные попытки реализовать минимальные политические свободы".





В этом году состоялся визит Куигли к тому же диктатору. Посольство США в Минске сообщало о цели визита: "подчеркнуть приверженность США поддержке суверенитета и независимости Беларуси".









Права человека в повестке дня США-Беларусь уже не значатся. Сообщается об обсуждении темы региональной безопасности, судя по его предшествующему визиту в Литву, вопросы взаимоотношения с Украиной, Россией и, возможно, передача недовольства Литвы строительством БелАЭС.





М. Куигли является членом Комитета Палаты представителей США по разведке, а именно подкомитетов Стратегические технологии и передовые исследования (STAR) и Контртерроризм, контрразведка и нераспространения (C3).





До недавнего преобразования Комитета по разведке он был членом Подкомитета АНБ и кибербезопасность и Подкомитета по возникающим угрозам (Emerging Threats Subcommittee). Рассмотрение Беларуси (отдельно и с Россией) как одного из потенциальных источников киберугроз для США и их союзников имеет как минимум десятилетнюю историю, но также со спадающей настороженностью.





А. Равков : «Нас категорически не устраивает признание отдельными государствами киберпространства сферой ведения военных действий. Самое главное, что мы не можем воспринять - это возможность военного воздействия на хакерские атаки.». Не так давно министр обороны Беларуси заявлял : «Нас категорически не устраивает признание отдельными государствами киберпространства сферой ведения военных действий. Самое главное, что мы не можем воспринять - это возможность военного воздействия на хакерские атаки.».





"Отдельные государства" – это одна страна – США, CYBERCOM ВС которой в этом году получил законодательный карт-бланш на проведение операций за рубежом, включая превентивные.





Возможно и международное взаимодействие в сфере кибербезопасности обсуждалсь в ходе визита (помимо политики в отношении России), в том числе и в связи с безопасностью БелАЭС .









Примечателен на примере Куигли и еще один аспект беларусской политики. Лукашенко принимал в прошлом году группу американских аналитиков (которые на Западе неплохо продвигали тему угрозы России для Беларуси с подтекстом, мол, только Лукашенко - гарант независимости Беларуси и снижения региональных угроз, в общем, продвигали информационную работу на западном направлении, повестку дня с указанным посылом, которой задает Макей с 2015 г.).





В этом году Лукашенко принял помощника госсекретаря США.





Но с Куингли он не встречался. В силу личностных особенностей Лукашенко и неоднократно наблюдаемых его обид на ряд политиков, причина отсутствия личной встречи не в «последнем диктаторе», как вы понимаете, а в письме о чемпионате по хоккею.