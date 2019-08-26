Ландсбергис: бомба в белорусском Островце угрожает восточной части ЕС

Витаутас Ландсбергис / Delfi





Он видит в этом проекте "очевидный план Кремля", направленный против Евросоюза и прежде всего Литвы, которых Москва считает врагами.





"Это политика демонстрации силы, не каких-то соглашений, переговоров — это политика диктата, поскольку они думают, что обладают мощью, — цитирует слова Ландсбергиса Delfi. — Да, у них есть мощь — это бомба в Островце. Бомба, которая висит над восточной частью ЕС, прежде всего над Литвой".





Политик убежден, что Россия хочет отомстить Литве, и его стране придется жить в условиях постоянной угрозы. Витаутас Ландсбергис говорит, что проект строительства Белорусской АЭС — это "агрессия в отношении Литвы...". "Россия — инициатор ядерной агрессии... Что касается Островца, то война уже идет. Если мы хотим остановить эту опасность, мы должны открыто говорить об этом", — такие неожиданные вещи озвучивает Ландсбергис.





Белорусская АЭС строится в 30 километрах от границы с Литвой и в 50 км от Вильни. Литовские власти неоднократно озвучивали обеспокоенность безопасностью станции.



