С таким заявлением в минувшие выходные выступил сойм Партии БНФ.





В заявлении указывается, что статья 94 Конституции содержит исчерпывающий перечень оснований для досрочного роспуска парламента: это отказ в доверии Правительству или вотум недоверия Правительству, двукратный отказ в даче согласия на назначение премьер-министра, либо наличие заключения Конституционного суда о систематическом либо грубом нарушении Конституции палатами Парламента. Никакие другие основания не могут быть законным обоснованием досрочного прекращения полномочий Парламента и назначения досрочных выборов, уверены в Партии БНФ.





«Таким образом, назначение досрочных выборов Парламента без законных оснований является очередным демонстративным нарушением конституционных норм со стороны диктатуры Лукашенко, которая не принимает каких-либо конституционных ограничений. Если прислужники диктатора нарушают свою же конституцию - то что можно говорить о соблюдении любых других норм закона или уважении к правам человека. Именно такие демонстративные и циничные нарушения права внедряют в обществе неправовую культуру, традицию игнорирования правовых норм, способствуют процветанию коррупции и преступности», – говорится в заявлении сойма БНФ.









Особую опасность подобный подрыв конституционных принципов формирования законодательной ветви власти несет в нынешней ситуации, когда в соседней России вновь вслух на правительственном уровне заговорили о намерении захвата Беларуси. Продолжая традицию пренебрежительного и оскорбительных отношения к конституционным нормам, нынешней власти играют на руку врагам белорусского независимости: вместо того, чтобы быть надежным средством защиты государственного суверенитета, Конституция в руках неразумных политиков ради мелкой политической целесообразности превращается в ничто. Разрушение конституционных гарантий суверенитета Беларуси, девальвация конституционной законности и содействие внешним врагом могут быть дополнительным вредным последствием того способа, которым назначены эти выборы.





Партия БНФ призывает депутатов Палаты представителей проявить принципиальность и стать на сторону конституционной законности, инициировать созыв внеочередной сессии Палаты представителей для вынесения на рассмотрение Конституционного Суда вопрос о соответствие Конституции Республики Беларусь указал президента №293 и №294 о назначении выборов в Совет Республики и Палату представителей Национального собрания.





Если такой шаг не будет сделан Парламентом, это будет свидетельствовать о безответственное отношение депутатов не только к Конституции, но и к правам и тересам своих избирателей, - говорится в заявлении.





В то же время со своей стороны, Партия БНФ заявила о том, что будет использовать возможности агитационной кампании для пропаганды идеи независимости Беларуси и популяризации своей программы, которая предусматривает построение правового государства, в котором будут недопустимы такие демонстративные нарушения конституционной законности.