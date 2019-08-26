Партия БНФ заклеймила Лукашенко, «прислужников диктатора», Палату представителей, но идет на выборы
Вопреки рекомендациям ОБСЕ, которые были сделаны после прошедших парламентских выборов, власти отказались от реальной, системной демократизации избирательного законодательства. Но к привычным нарушениям, которые стали традиционными для всех избирательных кампаний в Беларуси, добавилось новое порочное проявление, связанное с незаконным досрочном прекращением полномочий депутатов действующего созыва: избранные в сентябре 2016 года на четырехлетний срок, они не доработают до конца своих полномочий почти год.
С таким заявлением в минувшие выходные выступил сойм Партии БНФ.
В заявлении указывается, что статья 94 Конституции содержит исчерпывающий перечень оснований для досрочного роспуска парламента: это отказ в доверии Правительству или вотум недоверия Правительству, двукратный отказ в даче согласия на назначение премьер-министра, либо наличие заключения Конституционного суда о систематическом либо грубом нарушении Конституции палатами Парламента. Никакие другие основания не могут быть законным обоснованием досрочного прекращения полномочий Парламента и назначения досрочных выборов, уверены в Партии БНФ.
«Таким образом, назначение досрочных выборов Парламента без законных оснований является очередным демонстративным нарушением конституционных норм со стороны диктатуры Лукашенко, которая не принимает каких-либо конституционных ограничений. Если прислужники диктатора нарушают свою же конституцию - то что можно говорить о соблюдении любых других норм закона или уважении к правам человека. Именно такие демонстративные и циничные нарушения права внедряют в обществе неправовую культуру, традицию игнорирования правовых норм, способствуют процветанию коррупции и преступности», – говорится в заявлении сойма БНФ.
Особую опасность подобный подрыв конституционных принципов формирования законодательной ветви власти несет в нынешней ситуации, когда в соседней России вновь вслух на правительственном уровне заговорили о намерении захвата Беларуси. Продолжая традицию пренебрежительного и оскорбительных отношения к конституционным нормам, нынешней власти играют на руку врагам белорусского независимости: вместо того, чтобы быть надежным средством защиты государственного суверенитета, Конституция в руках неразумных политиков ради мелкой политической целесообразности превращается в ничто. Разрушение конституционных гарантий суверенитета Беларуси, девальвация конституционной законности и содействие внешним врагом могут быть дополнительным вредным последствием того способа, которым назначены эти выборы.
Партия БНФ призывает депутатов Палаты представителей проявить принципиальность и стать на сторону конституционной законности, инициировать созыв внеочередной сессии Палаты представителей для вынесения на рассмотрение Конституционного Суда вопрос о соответствие Конституции Республики Беларусь указал президента №293 и №294 о назначении выборов в Совет Республики и Палату представителей Национального собрания.
Если такой шаг не будет сделан Парламентом, это будет свидетельствовать о безответственное отношение депутатов не только к Конституции, но и к правам и тересам своих избирателей, - говорится в заявлении.
В то же время со своей стороны, Партия БНФ заявила о том, что будет использовать возможности агитационной кампании для пропаганды идеи независимости Беларуси и популяризации своей программы, которая предусматривает построение правового государства, в котором будут недопустимы такие демонстративные нарушения конституционной законности.
Олег Снов, "Белорусский партизан"
09:22 26/08/2019