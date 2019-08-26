Пикет в Могилеве: «Я в армию пойду учиться, ведь научат всех всему»





25 августа в Могилеве на городском стадионе прошел разрешенный властями 30-минутный пикет против закона об отмене отсрочек от армии. За двумя пикетчиками наблюдали четверо мужчин в штатском, а также бригада скорой помощи из трех человек, сообщает «Радыё Свабода».





Пикет инициировал учащийся могилевского экономического профессионально-технического колледжа Алексей Моисеев. Он поддержал призыв движения РrotestBY, так как закон об отмене отсрочек в скором времени коснется и его. Алексей хочет продолжить учебу в высшем учебном заведении, учиться в колледже ему осталось полтора года.





Подача заявки на одиночный пикет стоила Алексею разгорворов с администрацией колледжа, куда, по словам его куратора, звонили «структуры с разными аббревиатурами» и спрашивали характеристику учащегося.





Напомним, что закон «Об изменении законов по вопросам эффективного функционирования военной организации государства» начал действовать с 10 августа.





Незадолго до этого в Министерстве обороны объяснили, что молодые люди, зачисленные в этом году в вузы и магистратуру, все же получат право на вторую отсрочку для продолжения образования.



