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Пикет в Могилеве: «Я в армию пойду учиться, ведь научат всех всему»

За пикетированием в немноголюдном районе следили медики и милиция.


25 августа в Могилеве на городском стадионе прошел разрешенный властями 30-минутный пикет против закона об отмене отсрочек от армии. За двумя пикетчиками наблюдали четверо мужчин в штатском, а также бригада скорой помощи из трех человек, сообщает «Радыё Свабода».

Пикет инициировал учащийся могилевского экономического профессионально-технического колледжа Алексей Моисеев. Он поддержал призыв движения РrotestBY, так как закон об отмене отсрочек в скором времени коснется и его. Алексей хочет продолжить учебу в высшем учебном заведении, учиться в колледже ему осталось полтора года.

Подача заявки на одиночный пикет стоила Алексею разгорворов с администрацией колледжа, куда, по словам его куратора, звонили «структуры с разными аббревиатурами» и спрашивали характеристику учащегося. 

Напомним, что закон «Об изменении законов по вопросам эффективного функционирования военной организации государства» начал действовать с 10 августа.

Незадолго до этого в Министерстве обороны объяснили, что молодые люди, зачисленные в этом году в вузы и магистратуру, все же получат право на вторую отсрочку для продолжения образования.
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