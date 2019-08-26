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Додон снова похвалил Лукашенко

Президент Молдовы Игорь Додон в эфире ОНТ снова рассказал, как восхищается беларусским президентом.

 В 2017 году перед визитом в нашу страну он заявил, что хочет быть похожим на Александра Лукашенко и сделать Молдову такой же, как Беларусь. В этот раз он снова не стеснялся в комплиментах.

«Я не скрою, я об этом говорил не раз открыто, что мне импонирует стиль Александра Григорьевича. И даже на первой встрече, когда мы встретились, он сказал: «Я слышал, что ты, Игорь, говорил, что хочешь быть похожим на Лукашенко. Правильно ты думаешь». Конечно, все, что он делает, это важно для Беларуси, и та стабильность… Некоторые критикуют, но те, кто критикует, пусть посмотрит на другие регионы, где хотели каких-то изменений, и этих изменений не было, или были в худшую сторону. Какие качества? Я думаю, жесткость там нужна, прямолинейность, отстаивание своих позиций, даже если это кому-то не нравится, и всегда нужно исходить из национальных интересов. То, что удалось сохранить то, что было в советское время, и приумножить, я бы не смог бы сейчас привести такой пример из бывших республик СССР, кому это удалось. Любой, кто посетит Беларусь, скажет: все, что было хорошее в советское время, есть — и те же колхозы, и сельское хозяйство, и новые технологии. Я был в IT-парке у вас и для меня было открытием, как инвестируется в новые сектора экономики у вас. Поэтому все это благодаря, безусловно, вашему президенту, который изначально поставил четкие и ясные принципы, как будет страна двигаться и двигается», — сказал Игорь Додон.

Президент Молдовы достаточно часто бывает в Беларуси. Он приезжал на открытие Европейских игр. В апреле Игорь Додон заезжал в Минск накануне визита в Москву. До этого Лукашенко и Додон вместе сеяли кукурузу в Молдове.
reform.by
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