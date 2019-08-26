И пошла волна возмущенных писем, звонков, постов в соцсетях: «А дальше что?! Это же про наш случай президент сказал! Это же нам подкинули, нас оговорили и все фальсифицировали!»





Если хотя бы часть этих жалоб доберется до Администрации президента, Генпрокуратуры и других мест, куда обычно пишут страждущие, чиновникам не позавидуешь, пишет news.tut.by Им придется пережить девятый вал обращений, стенаний, возмущений и т.п.





Шутка ли — президент публично заявил, что силовики не гнушаются фальсификациями. «Притом фальсификация в ходе расследования уголовных дел такова, что лучше бы вы не возбуждали эти уголовные дела». Все это «сопровождается применением активных силовых методов, несоразмерных возникающим ситуациям». При этом «некоторые в погонах прибурели и оборзели». А когда его, главу государства, об этих безобразиях информируют, то соответствующие «меры воздействия» в отношении провинившихся не принимаются. И это на двадцать пятом году у власти. Занавес.









Не в первый раз на совещании прошлись по недостаткам «палочной» системы. Проблема благополучно перекочевала из социализма в капитализм. И хотя очевидно, что не все KPI одинаково полезны, а некоторые, прямо скажем, категорически вредны, проблема не решается. Президенту остается констатировать, что работа следователя все еще оценивается по количеству расследованных уголовных дел, целевой показатель (в штуках) доводится сверху, как и количество следственных действий в день. Вы поставили цель, мы ее выполнили, не вопрос. Только Александру Лукашенко в итоге пришлось признать: «доведение завышенных показателей не только способствовало снижению качества расследования, но и вынуждало следователей уклоняться от принятия к производству сложных и многоэпизодных дел, закончить которые в кратчайший срок не представлялось возможным».





Так что и силовикам впору консолидироваться со своими «подопечными» и требовать пересмотреть и критерии оценки своей работы, и нормативные документы, дающие пищу для межведомственных «терок».





И с гражданами надо что-то решать. Даже если каждое из перечисленных на совещании безобразий совершалось в отношении всего пары лиц, это подрывает доверие к системе. Если уж даже глава Верховного суда жалуется, что силовики давят на судей, представьте, как они давят на арестованных, задержанных или просто вызванных на допрос среднестатистических граждан без юридического образования и сколько-нибудь внятного представления о своих правах.









И решать не внутри себя, мол, мы инструкцию поменяли, пару-тройку нарушителей уволили, не бойтесь, ваша милиция вас снова трепетно бережет. К примеру, можно объявить амнистию, раз уж столько несправедливостей творилось. А можно вернуться к подзабытому предложению — создать институт уполномоченного по защите прав предпринимателей (или не только предпринимателей), омбудсмена. И уполномочить его обеспечивать «контроль соблюдения справедливости и интересов определенных гражданских групп в деятельности органов исполнительной власти и должностных лиц».





Но создать не для галочки, а с полномочиями. То есть не то чтобы выдать табельное оружие и разрешить, если что не так, прострелить коленку, но чтобы и вес был, и двери открывались. То есть калибра Михаила Мясниковича, не меньше.





Вопрос назначения омбудсмена уже обсуждался, но не срослось. А там и Лукашенко высказался, мол главный омбудсмен в Беларуси — это президент. В принципе, почему нет. Давайте назначим неглавного. Лишь бы работало, по-человечески, без отписок и отфутболивания, все как президент любит. А справедливость — потребность массовая, работы хватит.



