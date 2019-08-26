В США оценили появление у Беларуси самых мощных истребителей в Европе

Об этом пишет американский журнал MilitaryWatch.





Беларусь остается единственным государством, на вооружении которого находилось большое количество самолетов Су-27, которые впоследствии были выведены из эксплуатации в связи с высокой стоимостью обслуживания и возрастом, сообщает rg.ru





Сейчас основу ВВС Беларуси составляют модернизированные варианты легких истребителей МиГ-29 и штурмовики Су-25. Войска противовоздушной обороны были усилены предоставленными Россией комплексами С-400, которые вместе с системами Бук-М2 образовали плотную сеть защиты.





- Приобретая Су-30СМ, Беларусь получает самый тяжелый и мощный в Европе истребитель, который способен спокойно противостоять любому боевому самолету, за исключением разве что единичных F-22 Raptor, которые находятся на европейских базах США, - пишет издание.









В публикации отмечается также, что Минск неоднократно выражал обеспокоенность в связи с расширением баз НАТО вблизи своих границ и выходом США и ДРСМД.





Су-30СМ обеспечит белорусским военно-воздушным силам возможность наносить дальний удар, что позволит поражать цели глубоко за линией противника с широкого диапазона высот и с применением усовершенствованных управляемых боеприпасов. Истребитель также обладает высокой способностью выполнять роль превосходства в воздухе, благодаря своей чрезвычайной маневренности, полезной нагрузке до 12 ракет класса "воздух-воздух" и мощным датчикам, позволяющим нейтрализовать цели как в зоне поражения, так и в зоне видимости.





- Таким образом, российский истребитель обеспечит жизненно важные возможности, которых ранее у белорусского военно-воздушного флота не было, - пишет MilitaryWatch.





Белорусские военные эксперты полагают, что самолеты Су-30СМ для Беларуси не нужны, но их размещение на территории Беларуси выгодно России. По их словам, сложно дать ответ на вопрос, зачем нужна авиация для дальних ударов стране с исключительно оборонительной доктриной?





Напомним, что в рейтинге военной мощи Military Strength Ranking-2019 Беларусь заняла 39-ю позицию. Это лучший показатель нашей страны в данном рейтинге за последние годы.