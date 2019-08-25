Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

В Гонконге полиция впервые применила водометы

Полиция использовала водометы для того, чтобы освободить дорогу от демонстрантов, которые построили на ней баррикады.


Полиция в Гонконге впервые применила водометы против протестующих в районе Цуен Ван, сообщает South China Morning Post.
 
Полиция использовала водометы для того, чтобы освободить дорогу от демонстрантов, которые построили на ней баррикады. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов распылили слезоточивый газ.
 
Протестующие в ответ бросали кирпичи и бутылки с зажигательной смесью. В результате полиции удалось очистить участок дороги и оттеснить демонстрантов.
 
Полиция выпустила заявление, в котором осудила блокировку дорог. В нем говорится, что демонстранты вытащили кирпичи из тротуаров, это угрожает безопасности людей и полицейских.

 
Напомним, что массовые протесты в Гонконге начались после рассмотрения поправок к закону об экстрадиции правонарушителей по запросу Пекина в материковый Китай.
 
Нынешние акции протеста стали самыми массовыми в Гонконге со времени передачи этой бывшей британской колонии Китая в 1997 году. 
 
Правительство Китая обвиняет протестующих в насилии, вандализме и «терроризме».
Korrespondent
Поделиться
Последние известия





Блоги
Игорь Масловский
Маленький вклад в большое дело справедливости
Анатолий Лебедько
Бурбалкi о «законе Равкова», токсичных «выборах»...
Павел Севярынец
"Крыніца" - не піва, "Крыніца" - праўда.
Валерий Щукин
Особый цинизм...
Павел Знавец
Слепая эйфория.


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё