Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Фото дня: Дональд Трамп и Борис Джонсон оказались похожи, будто родные братья

Фото Трампа и Джонсона на саммите G7 во Франции неожиданно продемонстрировало, насколько внешне похожи лидеры США и Великобритании.


Кстати, президент США Дональд Трамп пообещал премьер-министру Британии Борису Джонсону большое торговое соглашение после выхода королевства из состава ЕС, сообщает Reuters 25 августа.

Об этом Трамп заявил перед встречей с Джонсоном в рамках саммита Большой семерки в Франции. По мнению американского лидера, членство Британии в ЕС было тормозом для усилий по налаживанию более тесных торговых связей с США.

"Мы собираемся заключить очень крупное торговое соглашение - больше, чем когда-либо с Британией. В какой-то момент у них не будет препятствия - у них не будет якоря вокруг ноги, потому что это то, что у них было. Итак, у нас будут очень хорошие торговые переговоры и большие цифры", - сказал Трамп.
Поделиться
Последние известия





Блоги
Игорь Масловский
Маленький вклад в большое дело справедливости
Анатолий Лебедько
Бурбалкi о «законе Равкова», токсичных «выборах»...
Павел Севярынец
"Крыніца" - не піва, "Крыніца" - праўда.
Валерий Щукин
Особый цинизм...
Павел Знавец
Слепая эйфория.


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё