



Кстати, президент США Дональд Трамп пообещал премьер-министру Британии Борису Джонсону большое торговое соглашение после выхода королевства из состава ЕС, сообщает Reuters 25 августа.





Об этом Трамп заявил перед встречей с Джонсоном в рамках саммита Большой семерки в Франции. По мнению американского лидера, членство Британии в ЕС было тормозом для усилий по налаживанию более тесных торговых связей с США.





"Мы собираемся заключить очень крупное торговое соглашение - больше, чем когда-либо с Британией. В какой-то момент у них не будет препятствия - у них не будет якоря вокруг ноги, потому что это то, что у них было. Итак, у нас будут очень хорошие торговые переговоры и большие цифры", - сказал Трамп.



