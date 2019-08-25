Кто из гродненской оппозиции собирается на парламентские выборы?

"Белорусский Народный Фронт участвует в выборах и гродненская структура тоже, - объясняет руководитель гродненского БНФ Вадим Саранчуков. - Но говорить сейчас за весь избирательный период слишком рано. Надо идти от этапа к этапу, корректируя свои действия в зависимости от ситуации. Сейчас мы концентрируемся на комиссиях. После будем смотреть, каким путем нам идти дальше".





Сложную ситуацию перед выборами в Гродненской структуре ОГП не скрывает руководитель Гродненской городской организации этой политической партии Владимир Прудников.





"Мы готовились к этим выборам и главную ставку делали на нашего руководителя области Николая Соляника. И как на кандидата, и как на лидера, который поведет за собой других. У него был не только высокий авторитет в организации, но и очень большая активность, которая давала надежды на то, что за ним и за нашими идеями пойдут не только партийцы, но и другие жители Гродно, - объясняет Владимир. - К сожалению, так случилось, что Николай Соляник исключен из партии за то, что вошел в БНК. С его исключением из ОГП гродненская структура несогласна. Понятно, что такая ситуация не усиливает партийную активность, особенно в избирательный период".









Сам Николай Соляник продолжает участие в избирательной кампании, только уже в другом объединении, из-за которого и возникли у него проблемы с минским руководством ОГП.





"Мы стараемся объединить определенные силы вокруг себя. Понятно, что есть такая площадка как социал-демократы. Мы планируем сотрудничать и с христианскими демократами и с другими, кто захочет идти вместе с нами и разделяет наши взгляды. До конца раскрывать наши планы еще рано, но сейчас в избирательной кампании мы принимаем участие".





Лидер христианских демократов Гродно Евгений Дудкин также немногословен.





"Могу сказать, что от БХД на выборы пойдут один или два человека. Остальное озвучим вскоре".





Представители структур, которые не могут зарегистрироваться, тоже не хвалятся большим количеством кандидатов. Им остается выдвигаться только сбором подписей в качестве независимых кандидатов. Впрочем, некоторые партийцы, которые имеют право выдвигаться от своих партий, параллельно планируют собирать подписи, чтобы иметь непосредственный контакт с избирателями.





Можно уже сказать с уверенностью, что демократическая оппозиция Гродненщины на этих выборах будет представлена не в самом большом составе, по сравнению с прошлыми выборами, но она будет.