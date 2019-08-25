Геннадий Федынич и Игорь Комлик год "на домашней химии"





Обоих признали виновными в уклонении от уплаты налогов (ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса) и наказали ограничением свободы сроком на 4 года без направления в учреждения открытого типа, без конфискации имущества и запретом занимать руководящие должности на 5 лет.





Кроме того суд постановил взыскать с обвиняемых 47 560 рублей, а также судебные расходы в размере 1400 рублей.





После оглашения приговора белорусское правозащитное сообщество выступило с заявлением, в котором призвало власти пересмотреть приговор и прекратить уголовное преследование Федынича и Комлика, а также прекратить давление на независимое профсоюзное движение и отказаться от неправомерного вмешательства в его деятельность.





Международное сообщество стало на защиту лидеров профсоюза РЭП. Так Обсерватория по защите правозащитников посчитала, что действия властей нарушают международные обязательства Беларуси в области прав человека и свою собственную Конституцию, и поэтому обвинительный приговор должен быть отменен в результате апелляции.





По мнению международной правозащитной организации Front Line Defenders преследование профсоюзных лидеров связано исключительно с их мирной и законной работой в области защиты прав человека. Поэтому власти Беларуси должны немедленно отменить приговоры против руководителей профсоюза РЭП Геннадия Федынича и Игоря Комлика и полностью восстановить их свободу.









С требованием отменить наказание лидерам независимого профсоюза РЭП обратились к президенту Беларуси Глобальный союз IndustriALL и Международная конфедерация профсоюзов (МКП).





Однако Минский городской суд 9 ноября оставил приговор Геннадию Федыничу и Игорю Комлику без изменений, а апелляционную жалобу без удовлетворения.





Сейчас правозащитники «Весны» подготовили документальный фильм "Один день "химика" Федынича", который будет представлен на следующей неделе.





Напомним, Геннадий Федынич был задержан 2 августа 2017 года. На его квартире и по месту работы прошли обыски, были изъяты носители информации, документы. На офис организации был наложен арест. Позже Федынич был отпущен под подписку о невыезде за пределы страны.





Уголовное дело также было возбуждено в отношении Игоря Комлика, главного бухгалтера профсоюза РЭП. Сотрудники Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь ели обыски дома у Игоря Комлика, Геннадия Федынича и Натальи Пичужкиной, а также в офисе профсоюза РЭП и центральном офисе Белорусского независимого профсоюза в Солигорске. Изъяты компьютерная техника и финансовые документы.





По официальной информации Комитета государственного контроля Республики Беларусь в ходе проверки в рамках возбужденного уголовного дела было установлено, что «председатель и главный бухгалтер профсоюзной организации с целью личного обогащения открыли от имени профсоюза счета в иностранных банках, на которые постоянно поступали крупные суммы денежных средств». В 2011 году от нерезидентов Беларуси на счет в Литве поступали деньги в иностранной валюте общим размером 140 тысяч евро. По расчету Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля, сумма неуплаченных налогов составила 22 867 рубля 10 копеек.





Игорь Комлик содержался под стражей со 2 ​​августа 2017 года по 2 октября 2017 года. Его также освободили из СИЗО под подписку о невыезде.