О поле для гольфа и анклавах на карте избирательных округов

Обращение касалось границ Октябрьского избирательного округа №97 и Логойского избирательного округа №75, части которых имеют оторванные от основной территории "островки-анклавы", что противоречит требованиям статьи 15-й Избирательного кодекса Республики Беларусь: «избирательный округ составляет единую территорию: не допускается образование избирательного округа из территорий, не граничащих между собой».





Зачем избирательные урны на поле для гольфа?





Ермошина отмечает, что проблема эта не новая:





«Действительно можно говорить про "островки- анклавы". Но это тот случай, когда ничего сделать нельзя. Они отнесены к городских территорий. И так было всегда. Существуют соответствующие указы президента об этих территориях. Произошло изменение административно-территориального деления».





Председатель ЦИК добавила, что Краснокуцкий своей жалобой хочет показать на примере поля для гольфа под Колодищами, что между двумя частями одного и того же округа существует разрыв.





«Реально это так. Но что делать?! Это не единственный случай, - объясняет Ермошина. - Возьмем Витебскую область. Там поселок Руба отнесен к Витебску, хотя он находится за городом (имеется в виду - Городокская избирательный округ №21). Здесь нет ни ошибки, ни какого-то злого умысла. Так происходит из-за изменений административно-территориального деления».





Но что на самом деле представляет из себя "поле для гольфа" и действительно ли там проживают избиратели?





Когда-то на этом месте решили построить элитный поселок «Гринвич», такой рай для миллионеров. Проект ляпнул и через некоторое время возродился под названием "Зеленая гавань". Правда, кроме фундаментов и нескольких недостроенных коттеджей людей там пока нет. Как нет и избирателей. Однако этот анклав поспешили внести в пределы Логойского избирательного округа №75.









Если нельзя, но очень хочется, то можно...





Аналитик компании "Правозащитники за свободные выборы" Павел Сапелко не видит в объяснениях Лидии Ермошиной конкретных аргументов.





"Логика образования избирательных округов для выборов депутатов Палаты представителей Избирательным кодексом никак не привязана к административному делению. Есть несколько правил: число избирателей, как правило, не должны отличаться более чем на 10% от среднего, определенного ЦИК; избирательный округ составляет единую территорию: не допускается образование б ательного округа из территорий, не граничащих между собой. Ничего об административно-территориальное деление, установленное теми или иными актами законодательства, не сказано.





Эта норма Избирательного кодекса, очевидно, не нравится реальным организаторам выборов - органом исполнительной власти, поэтому на карте появляются вот такие округа, как, например, Октябрьский №97, состоящая из четырех частей, что разбросаны на территории Минска в пределах МКАД и окрестностей".









Так что, никак-никак нельзя нарушать границы административно-территориальных единиц? Например, выходит за пределы Советского и Первомайского района Минска? Можно: части Первомайского и Советского района образуют Восточный избирательный округ №107.





Таким образом объяснения председателя ЦИК на вопрос относительно существования анклавов на избирательной карте ответа не дали и ситуацию не прояснили.







