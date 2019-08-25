До 21 августа договориться у него получилось с Мингорисполкомом и всеми службами, кроме "Зеленстроя". И тут он попал в ловушку: "Зеленстрой" не отвечает, договор не подписан, а без него мероприятие будет несанкционированным. А заявку на отмену пикета нужно подать не позднее чем за два 2 дня до запланированной даты, или попадёшь под статью 23.34 КоАП и получишь до 30 базовых штрафа или до 15 суток ареста.





Как магистранту удалось выкрутиться? Удалось ли ему провести пикет? Если нет, то придётся ли платить штраф?





"Зеленстрой", администрация района, "Зеленстрой", исполком, "Зеленстрой"...





"Сначала я дозвонился до заместителя директора "Зеленстроя" Центрального района, — рассказывает Еврорадио Антон. — Тот мне сказал, что я должен им какое-то письмо прислать и вообще нужно звонить в администрацию района, а они уже сами с ними свяжутся. На следующий день на всякий случай сначала звоню юрисконсульту "Зеленстроя". Там дали номер, на который я вчера звонил. Там уже никто не поднимает. Позвонил начальнику управления идеологической работы Центрального района. Он сказал, что они уже отсылали оповещения "Зеленстрою", но сказал, что ещё раз свяжется с юрисконсультом. Звоню потом юрисконсульту "Зеленстроя", она говорит звонить на номер, который уже давала. А там в течение часа не поднимают, хоть и звоню каждые 10 минут. Пикет должен был состояться уже на следующий день".





Чтобы срочно отменить пикет, Антон позвонил заместителю начальника отдела общественно-массовой работы Мингорисполкома, но там трубку не снимали — срабатывал автоответчик. В результате сообщение об отказе от проведения пикета он бросил прямо в почтовый ящик для корреспонденции исполкома.





Позже студенту всё-таки позвонили из "Зеленстроя" и заверили, что соглашение можно было бы заключить сегодня утром, за несколько часов до пикета. "Но что мне до подписанного утром договора, если по закону всё надо подписать ещё за два дня до пикета?.." — говорит он.





Во время шутливого пикета правозащитников в столичном Парке дружбы народов возле площади Бангалор, 6 марта 2019 / Роман Протасевич, Еврорадио





"Вряд ли это был какой-то приказ сверху"





Так что это всё-таки было — нерасторопные чиновники или приказ, чтобы помешать проведению пикета? Сам студент считает, что проблема в отношении госслужащих к своей работе:





"Вряд ли это был какой-то приказ сверху. Если бы так, то вряд ли мне бы стара сь омочь в том же исполкоме. К тому же сегодня я подъехал в «Зеленстрой» и заключил договоры на будущие пикеты, которые будут проходить с 23 августа и вплоть до следующего четверга".





Сколько за это придётся заплатить "Зеленстрою", пока неизвестно: вся оплата будет происходить по факту. Известно лишь о ценах на охрану милиции. За 7 дней организатору нужно будет заплатить 535,5 рубля.





"Зеленстрой": никаких проблем нет





Еврорадио дозвонилось до заместителя директора "Зеленстроя" Центрального района Минска Елены Новицкой. Она говорит, что никаких проблем с заключением подобных договоров нет:





"Главное вовремя обращаться к нам, чтобы мы успели подготовить документы, — не за день до планируемого мероприятия. Работа именно с пикетами для нас новая, но опыт договоров на проведение крупных массовых мероприятий у нас есть. И никогда никаких проблем с нами не было.





Возможно, просто одному человеку трудно успеть и подготовить все документы в несколько ведомств на такие мероприятия, поэтому и получилась такая ситуация. Но у молодого человека, который планировал этот пикет в Киевском сквере, было много дат. И только по первой не получилось".





Что касается связи с предприятием, то чиновница говорит, что все номера доступны: мол, тот, кто хочет, с лёгкостью может позвонить и дозвониться до необходимых людей.