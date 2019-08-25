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Канада и Британия выступили против возвращения РФ в состав G7

Россию нельзя возвращать в состав G7 до тех пор, пока она не прекратит агрессию против Украины. К такому мнению пришли премьер-министры Великобритании и Канады Борис Джонсон и Джастин Трюдо на встрече в рамках саммита лидеров стран Большой семерки, сообщает офис канадского лидера.

"Премьер-министры обсудили отношения с Россией и согласились, что РФ не стоит возвращать в G7, пока она не прекратит агрессию против Украины", - говорится в сообщении.

По итгам первого дня саммита "большой семерки" итоги обсуждения "российского вопроса" решено не разглашать. 
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