Канада и Британия выступили против возвращения РФ в состав G7
Россию нельзя возвращать в состав G7 до тех пор, пока она не прекратит агрессию против Украины. К такому мнению пришли премьер-министры Великобритании и Канады Борис Джонсон и Джастин Трюдо на встрече в рамках саммита лидеров стран Большой семерки, сообщает офис канадского лидера.
"Премьер-министры обсудили отношения с Россией и согласились, что РФ не стоит возвращать в G7, пока она не прекратит агрессию против Украины", - говорится в сообщении.
По итгам первого дня саммита "большой семерки" итоги обсуждения "российского вопроса" решено не разглашать.
09:39 25/08/2019