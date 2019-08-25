Канада и Британия выступили против возвращения РФ в состав G7

Россию нельзя возвращать в состав G7 до тех пор, пока она не прекратит агрессию против Украины. К такому мнению пришли премьер-министры Великобритании и Канады Борис Джонсон и Джастин Трюдо на встрече в рамках саммита лидеров стран Большой семерки, сообщает офис канадского лидера.