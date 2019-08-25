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В память о демонстрации 1968-го года против ввода войск в Чехословакию на Красной площади сегодня пройдет экскурсия

Ее проведут представители Международного общества «Мемориал».

«Когда на площадь гонит стыд», — так обозначили тему лекции-экскурсии ее устроители. 

21 августа 1968 года войска стран Варшавского блока вошли в Чехословакию под предлогом оказания «помощи» в защите от блока НАТО. Подлинная причина – руководство Чехословакии запустило либеральные преобразования. По улицам чешских и словацких городов прошли танки, и от столкновений с военными гибло мирное население. В Советском Союзе об этом не писали. Были те, кто мог узнать о происходящем и без помощи советских журналистов. Всего восемь из миллионов советских граждан вышли на Красную площадь. Полностью осознавая последствия. Это были несколько минут, вошедшие в историю. Авторы экскурсии обещают провести параллели с сегодняшним временем и рассказать о том, какие изломы события 51-летней давности внесли в жизнь конкретных людей и страны в целом.
Эхо Москвы
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