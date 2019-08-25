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28 лет назад Беларусь провозгласила независимость

28 лет назад Беларусь стала независимой. 25 августа 1991 года Верховный совет проголосовал за придание Декларации о государственном суверенитете статуса конституционного закона. За это решение проголосовали 253 депутата. Голосование состоялось на фоне окончания августовского путча.

28 лет назад Беларусь провозгласила независимость
В соответствии с решением, принятым 25 августа, были внесены изменения в Конституцию 1978 года, приняты постановления об обеспечении политической и экономической самостоятельности. В тот же день были приняты постановления об обеспечении политической и экономической самостоятельности республики и о приостановке деятельности коммунистической партии.

Именно 25 августа Беларусь фактически провозгласила независимость. Чуть позже в сентябре БССР была переименована в Республику Беларусь, были приняты новый герб, флаг.

Дата 25 августа никогда официально не отмечалась в Беларуси. В начале девяностых Днем независимости было объявлено 27 июля — день принятия декларации «О государственном суверенитете Белорусской Советской Социалистической Республики». Позднее праздник был перенесен на 3 июля.
Reform.by
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