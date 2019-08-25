28 лет назад Беларусь провозгласила независимость

В соответствии с решением, принятым 25 августа, были внесены изменения в Конституцию 1978 года, приняты постановления об обеспечении политической и экономической самостоятельности. В тот же день были приняты постановления об обеспечении политической и экономической самостоятельности республики и о приостановке деятельности коммунистической партии.





Именно 25 августа Беларусь фактически провозгласила независимость. Чуть позже в сентябре БССР была переименована в Республику Беларусь, были приняты новый герб, флаг.





Дата 25 августа никогда официально не отмечалась в Беларуси. В начале девяностых Днем независимости было объявлено 27 июля — день принятия декларации «О государственном суверенитете Белорусской Советской Социалистической Республики». Позднее праздник был перенесен на 3 июля.



