Жительница Ивья: "Этими визитами Лукашенко дрессируют народ"

Ириной Давидович. Для ответа на этот вопрос «Салідарнасць» связалась с жительницей Ивья и членом Объединенной гражданской партии (ОГП)





– Мне кажется, что Лукашенко нужно было показать, что за 25 лет его правления маленькое Ивье превратилось в рай. На самом деле это, конечно, не так, – сказала Ирина Давидович. – Ему показали только маленький кусочек Ивья. Действительно после прошлогодних областных «Дожинок» в центре осталась новая плитка и отремонтированные стены. Но правда в том, что молодежь уезжает из Ивья. У людей нет достойной работы. Обычной считается зарплата в 300 рублей.





В учебных заведениях в области говорят: если будешь учиться хорошо – поедешь работать в Гродно, если плохо – в Ивье. Так шутили и продолжают шутить сегодня.









Слова члена ОГП подтверждаются статистикой. Если в 1996 году в Ивьевском районе проживало 38 тысяч человек, то в 2018- осталось только 23 тысячи.





По уровню получек регион один из самых бедных в области: в мае средняя зарплата здесь составила 766 рубля.





Два года назад несколько тысяч жителей Ивья подписали обращение к Лукашенко с просьбой освободить их от «налога на тунеядство», т.к. они работают на огородах. Власти вынуждены были удовлетворить просьбу.





Во время визита в район глава государства посетил частный «ЛидаТехмаш», где ему заявили о средней зарплате работников в 1 024 рубля. Но на крупнейшей промышленном предприятии региона работает всего около 130 человек.





Как местные жители отреагировали на слова Лукашенко о «курорте» и «рае»?









– Сама я присутствовать на встрече не смогла, т.к. попала в список тех 40 человек, которым «доступ к телу» был начисто запрещен. Даже если бы я попыталась, туда бы не дошла. Когда люди расходились, не увидела на их лицах особых эмоций. Остальные отзывались о выступлении Лукашенко в основном с сарказмом, – рассказала Ирина Давидович.





Член ОГП называет визит главы государства одновременно дешевым и дорогим пиаром. Почему?





– Дешевым – в переносном смысле. А дорогим – в буквальном. Задолго до его приезда по городу стали кружить вертолеты, потом приехало несколько десятков человек охраны президента, потом привезли снайперов. Это же очень все дорого. Зачем это все? Показать народу, как он хорошо живет? Люди же дают оценку не по тому, как роско о приехал президент, а по тому, что видят каждый день, – сказала Ирина Давидович.





Она считает, что «этими визитами Лукашенко дрессируют народ».





– В результате визита, наверное, будут сделаны какие-то подарки в благодарность за аплодисменты, милую встречу и лояльность. Говорят, будет даже апарат УЗИ, которого не было раньше в районе. Дрессируют народ, по другому сказать не могу. Поедет он в другой район – люди там будут думать: лучше поаплодировать, поулыбаться, может тогда что-то дадут, – отметила член ОГП. – Правда в том, что при власти Лукашенко деревня и маленькие городки стали неперспективными. Деревни исчезают с лица земли, и дело уже доходит до таких маленьких городков как Ивье.



