Кремль затевал проект «углубленной интеграции» явно не для того, чтобы в два раза снизить цены на газ для беларуских предприятий.





Премьер-министр Сергей Румас попытался успокоить общественное мнение, заявив, что в программе углубления интеграции с Россией «нет вопросов политического характера, которые где-то будоражатся в СМИ». И даже пообещал в начале сентября опубликовать документ.





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- Какова ситуация вообще, если посмотреть под этим углом, в отношениях с Российской Федерацией? Такой вопрос 23 августа Лукашенко задал премьер-министру Сергею Румасу. Так что же сегодня представляют собой беларуско-российские отношения?





- Перед последней встречей с Путиным в Петербурге и на Валааме Лукашенко обозначил главное направление переговоров: сначала нужно решать подвисшие вопросы, а потом уже двигаться по пути «углубленной интеграции». Россия же предложила противоположный вариант: закончить «углубленную интеграцию», а уже затем обсуждать нефтегазовые, кредитные и другие экономические проблемы.





По результатам встречи ситуация выглядит так, что победила позиция российской стороны: по ее итогам Лукашенко дал указание правительству ускориться с подготовкой действий по программе «углубленной интеграции». А болезненные вопросы, которые бы он хотел решить (компенсация за налоговый маневр или хотя бы за «грязную нефть», переговоры по газу), заморожены, во всяком случае, о них ничего не слышно.





Получается, Лукашенко принял условия России и готов до декабря 2019 года продвинуться с подписанием и реализацией программы действий «углубленной интеграции». А затем, на определенных условиях, Россия будет вести переговоры по болезненным вопросам.









- Но сам Румас сказал, что интеграционная программа построена по принципу «две страны – один рынок». Удовлетворится ли Кремль строительством единого рынка двух стран?





- В интервью телеканалу «Беларусь-1» журналист задал буквально два совершенно общих вопроса без уточнений. Румас сказал, что система будет подразумевать равные цены на энергию для российских и беларуских предприятий. Это как раз тот момент, которому радикально противилась Россия: цены на газ для беларуских предприятий не могут равняться с ценами на газ для предприятий Смол й области. Что Румас имел в виду? Действительно ли он считает, что цены на газ станут равными, то есть снизятся примерно в полтора-два раза? Либо Румас что-то недоговорил, например, о неких российских условиях? Совершенно неясно, что будет с ценами на российский газ.





Румас упомянул также единую налоговую систему и единую регулятивную систему. Главный вопрос звучит так: что Беларусь даст взамен за якобы равные цены на газ? Кремль затевал проект «углубленной интеграции» явно не для того, чтобы в два раза снизить цены на газ для беларуских предприятий.





Румас заявил, что «мы опубликуем» программу действий уже после того, как правительства двух стран ее парафируют. Так это чистое издевательство над общественностью: парламент в первую очередь, общественность через парламент должны контролировать ХОД ПЕРЕГОВОРОВ на всех этапах, а не получать финальное уведомление после того, как все решено.





- По словам премьера, к 1 ноября будут разработаны около 28 дорожных карт, которые охватывают «все сферы экономики, социальные вопросы и направлен на дальнейшее углубление интеграции с Российской Федерацией”. Что из себя представляет проект беларуской стороны, общая картинка из пазлов Румаса сложилась?





- Документ, публикацию которого в начале сентября анонсировал Румас, будет носить общий характер и довольно небольшой; возможно, в нем будут указаны конкретные сроки и принципы реализации программы интеграции. Но самое интересное будет записано в 28 дорожных картах по отдельным сферам, кроме того, вполне возможно, что программа интеграции и дорожные карты будут идти в пакете с негласными документами, которые не будут публиковаться вовсе. Если из указанных документов не прояснятся условия, при которых Беларусь продолжит получать дотации из России, прежде всего – в виде сниженной цены на газ, но будут даны туманные обещания по экономической интеграции, которые можно выполнять бесконечно и кое-как, это означает, что будет существовать параллельная негласная договоренность.





Интервью Румаса на самом деле ничего не прояснило, просто беларуская сторона подтвердила, что к декабрю соглашения будут подписаны, а в сентябре будет парафирована и подписана программа действий, которая может оказаться достаточно общим документом.









- Главный вопрос: какую цену Минск готов заплатить за экономические дотации России? – так и остался без ответа?





- Совершенно точно. Без ответа остается вопрос и о том, что Россия готова заплатить за «углубленную интеграцию». Румас так безапелляционно говорил про равные цены на газ, но действительно ли так будет? с какого этапа? на каких условиях? Совершенно не ясно, ни что Россия предоставит Беларуси, ни что Минск отдаст взамен. Ситуация по-прежнему остается неопределенной.





- Премьер лукавил, говоря о том, что публикация программы действий поможет «снять какие-то опасения, которые есть сегодня в прессе по поводу содержания этой программы действий”?





- Румас имел в виду, что публикация этого документа снимет опасения насчет явных политических моментов, которые напрямую затрагивают суверенитет. По всей видимости, документ не будет содержать явных договоренностей именно в политической сфере, но остается открытым вопрос: какие экономические договоренности будут зафиксированы и в какую зависимость от России они ввернут Беларусь в ближайшие годы?





Также не стоит исключать, что политические договоренности (по формированию дополнительных органов в рамках союзного государства либо по более тесному военному сотрудничеству, по координации внешней политики) Лукашенко и Путин могут оговорить негласно, и о них мы можем узнать гораздо позже. В конце концов, зачем понадобились многочисленные многочасовые встречи один на один, если, по словам Румаса, вопрос стоит сугубо в экономической плоскости?





- Значит, угрозы для независимости и суверенитета никак не уменьшились?





- Румас только пообещал, что в программе действий нет явных политических пунктов. Но политические договоренности могут носить непубличный характер и идти в пакете. А кроме того, экономическая интеграция может тотально связать по рукам и ногам Беларусь уже в ближайшие годы. Допускаю, что будет разработана дорожная карта и по интеграции в гуманитарной сфере, которая также не сулит ничего хорошего.



