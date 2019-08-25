Норвегия: Под Архангельском было два взрыва, радиация от второго





Отмечается, что второй взрыв был зафиксирован инфразвуковыми датчиками давления воздуха, а не сейсмическими мониторами. Он произошел, скорее всего, на крылатой ракете, работающей на радиоактивном топливе.





"Мы зарегистрировали два взрыва, последний из которых совпал по времени с сообщениями об увеличении радиации, - сообщила глава центра НОРСАР Анне Стрёммен Люкке. - Оба взрыва были зарегистрированы в нашей инфразвуковой системе. Первый также был зафиксирован сейсмологами".