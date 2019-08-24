США собираются открыть консульство в Гренландии
Администрация президента США Дональда Трампа обратилась к Конгрессу с предложением открыть консульство в столице Гренландии — городе Нууке.
Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на письмо Госдепартамента США.
Речь идет о восстановлении дипломатического присутствия США на датской территории, поскольку американское консульство в Нууке существовало с 1940 по 1953 год. США имеют «стратегический интерес в укреплении политических, экономических и коммерческих связей в Арктическом регионе», — говорится в письме в Комитет по международным отношениям Сената, и по этой причине Госдепартамент считает целесообразным открыть диппредставительство в Нууке, пишет НН.
20:06 24/08/2019