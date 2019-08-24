Фотофакт: Пять президентов Украины впервые попозировали вместе

Слева направо: Петр Порошенко, Виктор Ющенко, Леонид Кучма, Леонид Кравчук, Владимир Зеленский

Фото: Telegram-канал Sonya Koshkina (official)





Пятеро политиков появились вместе во время приема ко Дню независимости страны в Мариинском дворце Киева. На фотографии видно, что у каждого из президентов в руках бокал с шампанским. При этом Порошенко, улыбаясь, смотрит на Зеленского.





«Догадайтесь с трех раз, кто предложил сфоткаться вместе пятерым президентам. И кто их вместе организовал», — написала Кошкина.





Ранее 24 августа сообщалось, что в своей поздравительной речи ко Дню независимости Зеленский ни разу не использовал слова «Россия» и «агрессор». Он высказался о Евромайдане, конфликте в Донбассе, «аннексии» Крыма и многовековой истории Украины.



