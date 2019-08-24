Рокировка: Туск предложил заменить Россию Украиной в G7

Дональд Туск

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Он напомнил, что в 2018 году президент США Дональд Трамп предложил возродить формат G8, отметив, что переход Крыма под юрисдикцию Москвы был частично оправдан. «Ни при каких условиях мы не можем согласиться с этой логикой. Когда речь заходит о спекуляциях по поводу приглашения России за стол переговоров, я хотел бы сказать следующее: во-первых, причины, по которым Россия была исключена в 2014 году, остаются в силе», — добавил Туск.





По его словам, к крымскому вопросу добавился инцидент в Керченском проливе, когда были задержаны украинские моряки, пишет Лента.ру.





Глава Евросовета также предложил пригласить Украину на следующий саммит «Большой семерки» в качестве гостя, чтобы «услышать мнение их нового президента» Владимира Зеленского. «Я говорил с ним об этом два дня назад, и я знаю, что он будет очень заинтересован», — подчеркнул Туск.





Позвать Россию на саммит G7 в 2020 году предложил президент Франции Эммануэль Макрон. Трамп с ним согласился и уточнил, что Москву было бы уместно видеть в составе группы, поскольку «многие вещи, которые обсуждаются в G7, касаются России».









Формат G8 прекратил свое существование в 2014 году после присоединения Крыма к России. Тогда лидеры ведущих мировых держав отказались участвовать в саммите «восьмерки», который Россия как председатель должна была проводить в Сочи. Вместо этого в Брюсселе прошла встреча «семерки» — G7 (Франция, Великобритания, США, Германия, Япония, Италия и Канада). В саммите также принимают участие представители Евросоюза (председатели Совета ЕС и Еврокомиссии).



