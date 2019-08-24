Чалый: Как правительство и президент поменялись ролями

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— Я в очередной раз удивляюсь трудоспособности президента — и поездки, и совещания, и назначения, — в программе Экономика на пальцах Сергей Чалый продолжил тему инспекций главы государства регионов Беларуси.





По мнению экономиста, одним из главных открытий для него в последнее время стало то, как правительство и глава государства поменялись зонами ответственности:





— Я не знаю — то ли это предвыборный цикл начался, то ли это что-то разлито в воздухе, или это заслуга сегодняшнего состава правительства. Но такое ощущение, что роли поменялись: президент все больше занимается микроменеджментом, правительство решает вопросы, как недавно, стратегии управления государственными финансами на период до 2025 года.





Сергей Чалый напомнил, что во времена Андрея Кобякова Александр Лукашенко лично проводил по этому вопросу два больших совещания.





Экономист сравнил поездки Лукашенко по стране с праймериз в США:





— Для чего обычно праймериз делается. В отсутствие свежих соцопросов, например, оттачиваются определенные тезисы. Ты их забрасываешь и смотришь, какой получается ответ.





Эксперт сравнил предвыборную кампанию в Беларуси с тем, что происходило перед избранием Дональда Трампа. И поделился своим ощущением от происходящего:





— Есть ощущение, что президента все больше направляют на вещи, которые ему более комфортны. Это его сфера компетенции. Как только уборочная, лесная промышленность — и президент часами готов давать указания.



