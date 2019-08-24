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Ракеты, цитирует «Интерфакс» заявление Минобороны, были выпущены из приполюсного района Северного Ледовитого океана и из акватории Баренцева моря. Они успешно поразили учебные цели на полигонах «Чижа» в Архангельской области и «Кура» на полуострове Камчатка.









В начале августа прекратил действие Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), заключенный США и СССР в 1987 году. Он запрещал разработку и использование ракет, способных поражать цели на расстоянии от 500 до 5000 километров. Ни «Булава», ни «Синева» под действие договора не подпадали.





В середине августа США провели первые испытания крылатой ракеты после прекращения действия ДРСМД. Президент РФ Владимир Путин 23 августа поручил «принять меры по симметричному ответу» на американские испытания. Россия заявляет, что США инициировали прекращение действия договора, чтобы проводить испытания. США, в свою очередь, считают, что договор нарушила Россия, разрабатывая и испытывая ракету, которую ДРСМД запрещает.







