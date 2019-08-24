Фоторепортаж: «Шествие достоинства» в Киеве

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24 августа Украина отмечает День независимости. В этом году мероприятие сменило формат: вместо традиционного парада с военной техникой Владимир Зеленский предложил провести Шествие достоинства — церемонию чествования всех, кем гордится страна.





По Крещатику прошли представители разных родов войск ВСУ. Вместе с военными в мероприятии также приняли участие медики, учителя, спортсмены, дипломаты, волонтеры. Также в центре Киева прошел концерт с участием украинских исполнителей.





Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что каждое его утро начинается с СМС-сообщения от Генштаба Вооруженных сил, который сообщает ему о количестве обстрелов в Донбассе и потерях среди военнослужащих.





«Сегодня Украина отмечает 28-ую годовщину независимости, — сказал Зеленский. — За эти годы мы сделали самое главное: мы приумножили, сберегли независимость и свободу. И бережем сегодня. Кто-то — ценой собственной свободы, а кто-то — ценой собственной жизни. В этот важный день мы верим, что в украинском календаре скоро появится другая, не менее знаковая дата. Конкретное число и месяц в данном случае не важны, потому что это будет день, когда настанет мир. И мое утро будет начинаться с СМС-сообщения: за минувшие сутки в Украине родились 1000 мальчиков и 1001 девочка».





Часть ветеранов и активистов, не согласных с отменой военного парада, решили подготовить «народный парад» — Марш защитников. Его участники, среди которых ветераны АТО и волонтеры, собрались в столичном парке Шевченко и также прошли колонной по Киеву.



