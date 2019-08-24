Отвечая на вопрос о подготовке программы действий по интеграции в Союзном государстве, Сергей Румас проинформировал, что она практически согласована. «Мы во вторник уже внесем главе государства проект этой программы для одобрения, чтобы уже в начале сентября (у меня есть договоренность с моим коллегой Дмитрием Анатольевичем Медведевым) премьер-министры парафировали эту программу», - сказал Румас.





Сергей Румас кратко изложил суть программы. Реализация ее концепции будет означать исполнение принципа «две страны - один рынок». Он подчеркнул, что в документе нет вопросов политического характера.





«Думаю, после парафирования правительства двух стран опубликуют ее, чтобы у общественности были сняты опасения по поводу вопросов суверенитета и других», — цитирует НН.



