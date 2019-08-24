В Кореличах ждут Лукашенко
Кореличский районный центр гигиены и эпидемиологии в связи с планами главы Беларуси посетить Кореличи приказал руководителям районных предприятий и организаций навести порядок на своих территориях. Об этом в своем телеграмм-канале сообщает NEXTA.
«Принять исчерпывающие меры по наведению субъектами хозяйствования должного порядка на своей территории, прилегающей территории, закрепленной территории по решению Кореличского райисполкома, производственных, санитарно-бытовых и вспомогательных помещений», – говорится в приказе за подписью руководителя центра Александра Германюка.
Сделать это необходимо до 26 августа.
В приемной директора центра корреспонденту «Белсата» объяснили, что порядок в районе наводится регулярно, «но к приезду президента должна быть идеальная чистота».
«Такие письма рассылаются регулярно, проводятся мониторинги территорий», – отметила собеседница.
О намерении посетить Кореличи Александр Лукашенко заявил 21 августа во время поездки в Ивьевского района.
«Мне нужно посетить Кореличи. Мы посмотрим и по Дятлово (льнозаводы), и там разобраться отдельно по этой культуре. Сейчас полностью закончат в Беларуси теребление льна. Мне запланируйте в ту неделю (это через неделю где-то будет) Кореличи и Дятлово. Два льнозавода», – сказал глава государства.
По итогам поездки он планирует обсудить вопросы первичной переработки льна.
11:12 24/08/2019