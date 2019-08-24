В Кореличах ждут Лукашенко

«Принять исчерпывающие меры по наведению субъектами хозяйствования должного порядка на своей территории, прилегающей территории, закрепленной территории по решению Кореличского райисполкома, производственных, санитарно-бытовых и вспомогательных помещений», – говорится в приказе за подписью руководителя центра Александра Германюка.

Сделать это необходимо до 26 августа.

В приемной директора центра корреспонденту «Белсата» объяснили , что порядок в районе наводится регулярно, «но к приезду президента должна быть идеальная чистота».





«Такие письма рассылаются регулярно, проводятся мониторинги территорий», – отметила собеседница.





О намерении посетить Кореличи Александр Лукашенко заявил 21 августа во время поездки в Ивьевского района.





«Мне нужно посетить Кореличи. Мы посмотрим и по Дятлово (льнозаводы), и там разобраться отдельно по этой культуре. Сейчас полностью закончат в Беларуси теребление льна. Мне запланируйте в ту неделю (это через неделю где-то будет) Кореличи и Дятлово. Два льнозавода», – сказал глава государства.





По итогам поездки он планирует обсудить вопросы первичной переработки льна.



