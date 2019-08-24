Глава Пентагона: Создание гиперзвукового оружия - вопрос пары лет





В интервью Fox News Эспера спросили, какой срок отделяет США от создания гиперзвукового оружия.





"Думаю, что это вопрос пары лет", - ответил Эспер.





Исполняющий обязанности министра сухопутных сил США Райан Маккарти заявил на этой неделе, что США разрабатывают гиперзвуковую ракету с баллистической боеголовкой радиусом действия, который ранее был запрещен договором о РСМД.