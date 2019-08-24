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Глава Пентагона: Создание гиперзвукового оружия - вопрос пары лет

США могут создать гиперзвуковое оружие "в течение пары лет", заявил глава Пентагона Марк Эспер.


В интервью Fox News Эспера спросили, какой срок отделяет США от создания гиперзвукового оружия.

"Думаю, что это вопрос пары лет", - ответил Эспер.

Исполняющий обязанности министра сухопутных сил США Райан Маккарти заявил на этой неделе, что США разрабатывают гиперзвуковую ракету с баллистической боеголовкой радиусом действия, который ранее был запрещен договором о РСМД.
РИА Новости
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