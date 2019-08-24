Бондаренко: Мы находимся на пороге противостояния США и Евросоюза





- Президенты США и Франции Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон положительно рассматривают вопрос приглашения главы российского государства Владимира Путина на саммит лидеров "Большой семерки". Приобретает актуальность вопрос преобразования G7 в G8. С чем это связано, ведь, с одной стороны, Вашингтон выходит из ДРСМД, а с другой, Трамп говорит о необходимости налаживания тесного экономического сотрудничества с Кремлем?





- Я уверен, что это связано с происходящими в мире изменениями. Та изоляция, которой пытались оградить Россию, уже не работает. Все поняли, что это уже невозможно. Поэтому сегодня ведущие мировые лидеры (в первую очередь США и Франция), желая сохранить лицо, заинтересованы в том, чтобы красиво выйти из всей этой истории. В результате актуализировался вопрос реанимации формата "Большой восьмерки".





Самое же главное, что они увидели, что санкции не работают. Что они неэффективны. Конечно же, санкции были болезненны для нас, но только в сфере новейшего оборудования, применяемого в России при нефтедобыче. Санкции могли затормозить разработку новых месторождений энергоресурсов. С другой стороны, они дали очень хороший стимул для развития отечественной промышленности, для создания отечественных аналогов практически всего - от самолетов до каких-то промышленных производств. И, конечно, самую большую выгоду от применения Западом санкций получило сельское хозяйство. Это сейчас самый прибыльный бизнес в России - сельское хозяйство.





Не обошлось без ущерба и для Европы. Потери европейских производителей в результате введения Вашингтоном антироссийских санкций составили сотни миллионов, миллиарды евро.





Москва во всей этой истории остается, может быть, главнейшим выгодоприобретателем. Нас лишили права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы. Россия заявила, что мы вернемся в ПАСЕ, если будет отменена норма, согласно которой путем голосования можно лишить права голоса ту или иную страну, потому что так считает большинство. И вот мы видим, как эта поправка уже изменена. То есть сейчас Россия своим возвращением меняет прежние правила игры, которые были нам невыгодны. Да, мы меняем какие-то параметры международной деятельности своим возвращением, и это очень хорошо.





- Бытует мнение, что мы находимся у начала нового витка глобального экономического кризиса. Насколько это вероятно? Не это ли повлияло на решение вернуться к формату G8?





- Ну есть такое опасение, что мы находимся, действительно, на пороге нового кризиса, но, знаете, такие кризисы сложно предугадать. Впрочем, как и их последствия. Так что вряд ли при отмене санкций в отношении России и возвращении Москвы в "Большую восьмерку" Запад руководствуется критериями будущего кризиса. Я не думаю, что про этот кризис им известно больше, чем Владимиру Путину.





- Есть еще озабоченность США стремительным развитием экономики Китая, который может вырваться в абсолютные экономические лидеры. Может и этим тоже продиктовано желание США сотрудничать в торгово-экономической сфере с Россией, чтобы как-то противостоять росту Пекина?





- Наверное, да, потому что для США одновременно тягаться и с Россией, и с Китаем - довольно серьезная заявка. Им это невыгодно. Да и в целом это противоречит их принципу "Разделяй и властвуй". Они не заинтересованы в создании против себя объединенного российско-китайско-азиатского фронта. И не надо забывать, что сейчас отношения Германии с США находятся на самом низком уровне за последние десятилетия. Таких плохих отношений никогда не было. Это в первую очередь связано с личностными отношениями между Трампом и Меркель. Ну а дальше осталось следствие.





- Вы имеете в виду, что Германия не перестала сотрудничать с Россией на 100%, когда были применены санкции против Москвы?





- Просто это совокупность обстоятельств. Это касается, конечно, "Северного потока", о котором вы говорите. Но далеко не только это. Там есть некое недопонимание на каком-то глобальном, внутреннем уровне.





- Противостояние США и Евросоюза...





- Этого противостояния пока нет, но мы находимся на пороге его начала.





- Ответственным за исключение России из состава "Большой восьмерки" Трамп называет своего предшественника Барака Обаму "из-за того, что Путин его переиграл". Это не первый подобный укол со стороны 45-го американского президента 44-му. Так, в рамках саммита "Большой двадцатки" в Осаке Трамп выразил понимание позиции президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по вопросу российских систем ПВО С-400, заявив, что это администрация Обамы отказалась ранее продавать Анкаре американские ракеты Patriot. В чем причина подобных высказываний Трампа?





- Это нормальная ситуация. Трамп будет воевать с демократами до последнего, тем более, что скоро будут новые выборы. Для нынешнего хозяина Белого дома это нормально с учетом того, с какой силой его "мочила" демократическая администрация. Трамп считает себя вправе отыграться.





- Как Вы относитесь к идее Трампа о приобретении Гренландии? Согласится ли Дания на эту сделку?





- По-моему, это хайп. Он не для того, чтобы отвлечь внимание, а для того, чтобы поговорили об этом. В первую очередь журналисты. Но за этим не стоит серьезных намерений покупки.





- А что даст России возвращение в "Большую восьмерку"?





- Сатисфакцию. То есть извинения. Деятельные извинения за попытку изоляции.











