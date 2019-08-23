CNN сообщил о нежелании Трампа ехать на саммит G7
Президент США Дональд Трамп в течение последних нескольких недель заявлял людям из своего окружения, что не хочет ехать на саммит G7 во французском Биаритце.
Об этом сообщает РБК со ссылкой на CNN. Глава Соединенных Штатов указывал, что после двух подобных встреч в 2017 и 2018 годах пришел к выводу, что саммиты «семерки» является пустой тратой времени.
Фото: Patrick Semansky / AP
Телеканал указывает, что подобные заявления Трамп делал и в беседах с японским премьер-министром Синдзо Абе и президентом Франции Эмманюэлем Макроном, которые в свою очередь пытались переубедить американского лидера.
По мнению Трампа, саммит с участием лидеров нескольких стран менее полезен, чем двусторонние переговоры, на которых, как считает американский президент, можно говорить о конкретных вещах, а не о проблемах, например, глобального потепления, которые ему не очень интересны.
CNN указывает, что из-за сомнений Трампа его окружение подготовило для него приватные переговоры с отдельными руководителями. В частности американский президент проведет встречу с новым премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.
История саммитов «большой семерки» ведет историю с 1973 года, когда по инициативе США министры финансов пяти стран (США, Великобритании, Франции, ФРГ и Японии) договорились встретиться для обсуждения мирового энергетического кризиса. Формат встреч несколько раз менялся, а полноценная «семерка» сформировалась в 1976 году, когда на Пуэрто-Рико приехали в том числе руководители Италии и Канады.
С 1997 года G7 трансформировалась в G8, когда в американский Денвер впервые приехал президент России Борис Ельцин. Возвращение к формату «семерки» произошло в 2014 году, когда после присоединения Крыма к России мировые лидеры отказались приезжать Сочи и собрались без Владимира Путина в Брюсселе.
10:05 24/08/2019