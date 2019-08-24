«Отец литовской независимости» обратился к богатейшему человеку мира

Текст обращения Ландсбергис опубликова л в Facebook.

Он выразил возмущение тем, что на крупнейшем в мире ретейл-ресурсе «распространяются товары с символами коммунистической тирании СССР, совершавшей военные преступления и осуществлявшей геноцид совместно с гитлеровским режимом». В частности, его оскорбили диванные подушки и детские футболки, на которых изображены серп и молот, пишет НН.





Несмотря на свое возмущение, литовский политик не выступает с обвинениями в адрес Безоса, допуская, что он «лично мог об этом и не знать». Именно поэтому он написал это письмо — с целью обратить внимание бизнесмена на проблему и добиться ее решения. Кроме того, политик отметил, что дата публикации его обращения не случайна — он опубликовал его в канун 80-й годовщины подписания пакта Молотова — Риббентропа. По его словам, прекратить продажу товаров с советской символикой 23 августа, в день подписания пакта, — это «самое подходящее время».



