Предприятие не первый год пожинает плоды неудачной реконструкции.





Посещая Ивьевский район, глава государства заявил, что в ближайшее время изучит ситуацию в сфере первичной переработки льна, пишет gazetaby.com

При этом глава Гродненской области Владимир Кравцов отметил (цитируется по материалам пресс-службы руководителя страны):





— В области есть два новых современных завода. Они модернизированы — в Кореличах и агрогородке Дворец в Дятловском районе. Они способны в трехсменном режиме работать.





На что Александр Лукашенко заметил:





"Давайте договоримся. Мне нужно посетить Кореличи. Мы посмотрим и по Дятлово (льнозаводы), и там разобраться отдельно по этой культуре. Сейчас полностью закончат в Беларуси теребление льна. Мне запланируйте в ту неделю (это через неделю где-то будет) Кореличи и Дятлово. Два льнозавода. Чтобы я побыл там, и мы поговорим о первичной переработке льна".

Модернизация без гарантий

Кореличский льнозавод был запущен в эксплуатацию в декабре 1974 года. В 2014-м на предприятии провели модернизацию. На реконструкцию старого производственного цеха было потрачено около 18 миллионов деноминированных рублей.





Модернизацию «Кореличи-Лен» проводило гродненское предприятие «Гроднооблсельстрой». Спустя пять лет после выполнения работ заказчик подал в суд на гродненских строителей.





Об этой скандальной истории было снято несколько сюжетов. В октябре 2018-го на завод в Кореличах приезжала съемочная группа телеканала ОНТ.





Телеканал назвал эту историю «примером бесхозяйственности из Гродненской области, когда модернизация лишь прибавила проблем».





— Когда на льнозаводе в Кореличском районе идет дождь, его сотрудники вынуждены проводить целую спасательную операцию. Сквозь щели в крыше в цех попадает вода, которая, понятно, мешает производству, — говорилось в сюжете.





Проблемы на модернизированном предприятии начались спустя полгода после проведения работ. В октябрьском сюжете ОНТ сообщалось, что «строители объект сдали и уехали, а недоделки оставили»:





— Вернуть их исправить ошибки на заводе не могут до сих пор.





В апреле этого года, когда истекал срок гарантии на выполненные работы, сюжет из Кореличей подготовил телеканал СТВ.





Столичный телеканал рассказал о трещинах в полу и стенах, о возникающей в непогоду в технологическом цеху сырости.





— Дело в том, что во время дождя вода затекает прямо в производственное помещение. И это при том, что на предприятии прошла модернизация. Если новым оборудованием там довольны, то вот к ремонту здания возникает много вопросов. Подрядчик не спешит устранять недоделки, — говорится в сюжете.





В комментарии СТВ начальник управления КГК Гродненской области Виктор Пивко заявлял:





— Устранение сделано так, что уже нужно устранять после устранения недостатков. То есть сегодня пока только какое-то замазывание дыр и попытка показать какую-то деятельность.





В свою очередь, заместитель гендиректора предприятия «Гроднооблсельстрой» Александр Гоман обещал устранить «буквально за месяц-два» то, что не предприятию не удалось исправить за пять лет.









На замечание корреспондента телеканала о том, что с момента реконструкции прошло пять лет, и предприятие уже обещало устранить недостатки, представитель «Гроднооблсельстроя» заявил:





— Финансовое положение не позволяло это сделать. А сейчас будем находить выходы.





Но в Кореличах этим обещаниям, судя по всему, не поверили.





— Не внушает доверия данная организация нам уже. Поэтому мы наняли предсудебную экспертизу и дело передали в суд. Потому что видим, что гарантия кончится, и все придется самим делать, — рассказал каналу СТВ в том же сюжете главный инженер ОАО «Кореличи-Лен» Иван Лаврович.



