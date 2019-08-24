Жители Гонконга выстроились в 45-километровую живую цепь





Взявшиеся за руки демонстранты заполонили собой тротуары, путепроводы, мосты, набережные и парки Гонконга.





Многие из них включили фонарики на смартфонах, чтобы подсветить живую цепь. Ее общая протяженность составила около 45 километров.





Акция была несанкционированной, но мирной, пишет nn.by



