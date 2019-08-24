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Жители Гонконга выстроились в 45-километровую живую цепь

Десятки тысяч демонстрантов образовали живую цепь по примеру акции «Балтийский путь» в Эстонии, Латвии и Литве в 1989 году, пишет The Guardian.


Взявшиеся за руки демонстранты заполонили собой тротуары, путепроводы, мосты, набережные и парки Гонконга.

Многие из них включили фонарики на смартфонах, чтобы подсветить живую цепь. Ее общая протяженность составила около 45 километров.

Акция была несанкционированной, но мирной, пишет nn.by
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