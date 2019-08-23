23 августа Лукашенко принял с отчетом премьер-министра Сергея Румаса. В повестке встречи – только два вопроса, но самые важные: отношения с Россией и зарплата.

«Какова ситуация вообще в отношениях с Российской Федерацией?»

«Какова ситуация вообще, если посмотреть под этим углом, в отношениях с Российской Федерацией? Конечно, имея тот комплекс вопросов и проблем, которые остались (пусть даже их немного) после нашей встречи в Санкт-Петербурге с Владимиром Владимировичем (Путиным).





Какова сейчас ситуация, обстановка, доработаны ли вопросы, которые оставались, и на чем сейчас спотыкаемся, если можно так сказать? Вот этот комплекс белорусско-российских отношений - главный вопрос", - спросил сегодня Лукашенко у премьер-министра Сергея Румаса. Такой вопрос звучит странно, поскольку монополия Лукашенко на отношения с Москвой уже стали притчей во языцех. Кроме того, белорусский премьер высказал настороженность темпами роста зарплат:"Мы сегодня получили цифры по заработной плате. Она растет. И цифра по июлю - Br1128. Средняя зарплата нарастающим итогом уже Br1055. Это несколько выше тех параметров, которые планировало Правительство. И, соответственно, это на нас налагает дополнительные обязательства по поиску средств для того, чтобы зарплаты бюджетников, пенсии держались на установленных Вами уровнях - 80% и 40% к средней заработной плате", - сказал Сергей Румас.

“Лукашенко не отдал монополию никому”

- Почему так случилось, что Лукашенко интересуется про отношения с Россией у премьер-министра? Ведь именно руководитель государства всегда владел монополией на отношения с Москвой.





- Дело в том, что правительствам обеих стран поручено создать большую дорожную карту, то есть, создать механизмы сотрудничества примерно по десяти направлениям экономического сотрудничества. В том числе по унификации экономического законодательства, промышленной кооперации. Правительства занимаются порученной работой. Поэтому вполне логично, что Лукашенко хотел узнать про конкретный процесс разработки предложений непосредственно от разработчика.





- Давайте попробуем ответить на вопрос Лукашенко: “Какова ситуация вообще, если посмотреть под этим углом, в отношениях с Российской Федерацией?»





- Белорусско-российские отношения развиваются сложно. Существуют принципиальные разногласия между Минском и Москвой: Кремль всячески пытается реализовать договор о союзном государстве, то есть буквально реализовать то, что записано в договоре, белорусская сторона этого не хочет, потому что реализация союзного договора угрожает суверенитету. Идет жесткая переговорная конфронтация между Москвой и Минском, и пока мало понятно, чем все может закончиться.





- А может ли Лукашенко вернуть себе монопольное право на отношения с Россией?









- Свое монопольное право Лукашенко никому не доверяет, оно остается у него:политические решения, принципиальные решения остаются за ним. Вопрос о том, чтобы создать некие бумаги, которые, с одной стороны, удовлетворили бы Россию, которая бы вернулась к субсидированию белорусской экономики, ас другой стороны – чтобы эти документы не угрожали суверенитету Беларуси. Перед белорусским руководством стоит очень хитрая задача, которую Лукашенко пытается реализовать. Удастся ли это сделать – большой вопрос.





- Сергей Румас обещал в сентябре опубликовать интеграционный проект. Опубликуют – после стольких-то месяцев молчания?





- Рано или поздно, если стороны договорятся и что-то подпишут, итоговый документ придется обнародовать. В конце концов нужно, чтобы этот документ выполняли, причем разные ведомства. Поэтому, я докумаю, готовящийся правительствами документ может быть опубликован, и с ним можно будет ознакомиться. В том случае, если стороны договорятся. А это еще большой вопрос.«Разрушать такую стабильность даже накануне выборов было бы глупо».





- "Мы сегодня получили цифры по заработной плате. Она растет. И цифра по июлю - Br1128. Средняя зарплата нарастающим итогом уже Br1055. Это несколько выше тех параметров, которые планировало Правительство», - заявил Румас. Почему премьер обеспокоился темпами роста зарплаты?





- Если зарплаты повышаются быстрее, чем растет экономика (а она практически не растет – за полгода 1,3%, а зарплаты уже выросли на 7%) – это угроза экономической стабильности, несет в себе риски инфляции, девальвации, минусом во внешнеторговом балансе. Как человек, ответственный за экономику, премьер обеспокоен складывающейся ситуацией.





- А Лукашенко прислушается к советам премьер-министра? Или «политическая вакханалия» прежде всего?









- Придется прислушиваться. Единственное достижение правительства и Нацбанка последних лет – стабильность обменного курса рубля, стабильность на финансовом рынке, спали инфляционные и девальвационные ожидания населения. Разрушать такую стабильность даже накануне выборов было бы глупо. В чем-то Лукашенко будет прислушиваться к премьеру, весь вопрос в том – в каких параметрах.



