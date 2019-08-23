Россия может разместить ракеты в Венесуэле в ответ на испытания США

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин заявил, что ответом на ракетные испытания США от 19 августа может стать размещение ракетных систем России в Венесуэле. Он отметил, что эта установка по уязвимости превосходит размещенные при советской власти ракеты на Кубе. Но тут же Александр Шерин заявил, что Россия не хочет «втягиваться в затратную, разрушительную для нашей экономики гонку вооружений».









Александр Ермаков в комментарии «Русской службе Би-Би-Си» Военный обозреватель Российского совета по международным деламв комментарии «Русской службе Би-Би-Си» назвал заявления Вашингтона и Москвы «упражнением в лицемерии», так как обе стороны активно противоречат своим словам о мире, наращивая военные силы.



