Что инкриминируют экс-президенту Украины Виктору Януковичу

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Сергей Горбатюк. «Это дача приказов. В тех подозрениях инкриминируется дача приказов о применении правоохранителями насилия вне рамок законодательства, применении оружия, не предусмотренной внутренними инструкциями (имеется в виду заряжание охотничьими патронами)», — сообщил в интервью Радио НВ начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины





В рамках эпизода «штурма Майдана» 18−19 февраля президенту-беглецу инкриминируют незаконную организацию антитеррористической операции, а также дачу приказов об использовании штатного нарезного огнестрельного оружия в отношении неопределенного числа протестующих с целью запугивания и разгона митингов, добавил он.

«И на этапе 20 февраля — именно то применение оружия к невыборочному кругу лиц — уже содержит признаки террористического акта», — заключил Горбатюк.









Ранее адвокат Януковича Виталий Сердюк сообщил, что его подзащитный намерен вернуться в Украину. В ответ на это спецпрокурор Сергей Горбатюк заявил, что президента-беглеца задержат сразу после того, как он попытается пересечь границу государства.



