"Мы никогда не ограничиваем и не собираемся ограничивать это число (международных наблюдателей за выборами – ИФ)", - сказал Макей журналистам в пятницу в Минске, цитирует Интерфакс.





Министр отметил, что республика "выражая свою готовность к международному взаимодействию, сотрудничеству, сразу же после того, как была объявлена дата выборов, направила приглашения соответствующие всем международным структурам, которые осуществляют наблюдение за выборами". "Это говорит об открытости белорусской стороны и готовности (к сотрудничеству – ИФ)", - заметил он.





Макей напомнил, что в частности приглашения были направлены в БДИПЧ ОБСЕ, Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), Исполком СНГ. "Много иностранных граждан изъявляют желание (прибыть в Беларусь – ИФ) в качестве индивидуальных наблюдателей, тоже будем рассматривать в установленном порядке", - добавил глава МИД.





Как сообщалось, выборы в Совет Республики назначены на 7 ноября, Палату представителей Национального собрания - на 17 ноября.







