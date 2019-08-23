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Минск не будет ограничивать число международных наблюдателей на парламентских выборах

Беларусь не намерена ограничивать число международных наблюдателей на предстоящих выборах в парламент, заявил министр иностранных дел Владимир Макей.

"Мы никогда не ограничиваем и не собираемся ограничивать это число (международных наблюдателей за выборами – ИФ)", - сказал Макей журналистам в пятницу в Минске, цитирует Интерфакс.

Министр отметил, что республика "выражая свою готовность к международному взаимодействию, сотрудничеству, сразу же после того, как была объявлена дата выборов, направила приглашения соответствующие всем международным структурам, которые осуществляют наблюдение за выборами".  "Это говорит об открытости белорусской стороны и готовности (к сотрудничеству – ИФ)",  - заметил он.

Макей напомнил, что в частности приглашения были направлены в БДИПЧ ОБСЕ,  Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), Исполком СНГ. "Много иностранных граждан изъявляют желание (прибыть в Беларусь – ИФ) в качестве индивидуальных наблюдателей, тоже будем рассматривать в установленном порядке", - добавил глава МИД.

Как сообщалось, выборы в Совет Республики назначены на 7 ноября, Палату представителей Национального собрания - на 17 ноября.
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