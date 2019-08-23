Минск не будет ограничивать число международных наблюдателей на парламентских выборах
Беларусь не намерена ограничивать число международных наблюдателей на предстоящих выборах в парламент, заявил министр иностранных дел Владимир Макей.
"Мы никогда не ограничиваем и не собираемся ограничивать это число (международных наблюдателей за выборами – ИФ)", - сказал Макей журналистам в пятницу в Минске, цитирует Интерфакс.
Министр отметил, что республика "выражая свою готовность к международному взаимодействию, сотрудничеству, сразу же после того, как была объявлена дата выборов, направила приглашения соответствующие всем международным структурам, которые осуществляют наблюдение за выборами". "Это говорит об открытости белорусской стороны и готовности (к сотрудничеству – ИФ)", - заметил он.
Макей напомнил, что в частности приглашения были направлены в БДИПЧ ОБСЕ, Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), Исполком СНГ. "Много иностранных граждан изъявляют желание (прибыть в Беларусь – ИФ) в качестве индивидуальных наблюдателей, тоже будем рассматривать в установленном порядке", - добавил глава МИД.
Как сообщалось, выборы в Совет Республики назначены на 7 ноября, Палату представителей Национального собрания - на 17 ноября.
18:57 23/08/2019