Соединенные Штаты готовы присоединиться к переговорам в нормандском формате о ситуации на Донбассе. Об этом балтийскому агентству BNS заявил специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер, сообщает литовский телеканал LRT.





Так он прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского о присоединении к нормандскому формату США и Великобритании.





Волкер подчеркнул, что, "если есть необходимость в большем формате", Вашингтон, "конечно, присоединится" к нему, хотя и не настаивает на этом.





США тесно сотрудничают и с украинцами, и с французами, и с немцами, отметил американский дипломат.





Он заявил, что результативность встреч в нормандском формате зависит от "политического желания России выполнить свои обязательства по Минским соглашениям".





По информации Волкера, встреча в нормандском формате может произойти "в ближайшие недели".





В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.





Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.









Переговоры по урегулированию конфликта ведутся в минском (Украина – Россия – ОБСЕ) и нормандском (Украина – Россия – Германия – Франция) форматах. Главы государств нормандского формата последний раз встречались в Берлине 19 октября 2016 года.





В своей предвыборной программе Зеленский сообщал о намерении пригласить Великобританию и США в нормандский формат.



