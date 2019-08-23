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Волкер: США готовы присоединиться к переговорам в нормандском формате, встреча может произойти в ближайшие недели

По словам спецпредставителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера, Соединенные Штаты готовы присоединиться к обсуждению ситуации на Донбассе в нормандском формате, но не настаивают на этом.

Соединенные Штаты готовы присоединиться к переговорам в нормандском формате о ситуации на Донбассе. Об этом балтийскому агентству BNS заявил специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер, сообщает литовский телеканал LRT.

Так он прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского о присоединении к нормандскому формату США и Великобритании.

Волкер подчеркнул, что, "если есть необходимость в большем формате", Вашингтон, "конечно, присоединится" к нему, хотя и не настаивает на этом.

США тесно сотрудничают и с украинцами, и с французами, и с немцами, отметил американский дипломат.

Он заявил, что результативность встреч в нормандском формате зависит от "политического желания России выполнить свои обязательства по Минским соглашениям".

По информации Волкера, встреча в нормандском формате может произойти "в ближайшие недели".

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. 

Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.


Переговоры по урегулированию конфликта ведутся в минском (Украина – Россия – ОБСЕ) и нормандском (Украина – Россия – Германия – Франция) форматах. Главы государств нормандского формата последний раз встречались в Берлине 19 октября 2016 года.

В своей предвыборной программе Зеленский сообщал о намерении пригласить Великобританию и США в нормандский формат. 
Источник: gordonua.com
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