- Скорее всего, что я пойду на парламентские выборы, - говорит Александр Бухвостов. - В конце концов, это легальная возможность организовать встречи с людьми, обсудить многие вопросы, начиная от зарплаты.





Нужно объяснять людям, что при этом политическом режиме надеяться особенно не на что. Ситуация лучше не станет, пока сохранится действующая политическая система. У нас такая власть, которая не хочет радикально менять экономическую ситуацию.





Уже три-четыре года мы крутимся вокруг зарплаты примерно в 1000 рублей, а ведь есть предприятия, где люди до сих пор получают 300-400-500 рублей. Удивительно, но никто не ропщет, как-то приспосабливаются!





Не так давно был принят новый Трудовой кодекс, который через некоторое время начнет действовать. И пока еще не все поняли, какие изменения туда внесены.





Во время избирательной кампании обязательно надо проводить работу с людьми, объяснять, что теперь контрактная система – наша реальность. У нас люди не особенно читают законы, только когда уж совсем прижмет, начинают изучать.





Главная особенность нового Трудового кодекса – закрепление краткосрочных контрактов как основной формы найма.





Федерация профсоюзов говорит, что добилась смягчения ряда положений декрета No5, что они отстояли срок, когда работнику сообщают о том, что егождут существенные изменения условий труда. Предлагалось 7 дней, но осталось 30. И считается, что это победа!









На мой взгляд, есть куда более принципиальные моменты в Трудовом кодексе, некоторые новшества. Только сомневаюсь, что на них будет серьезная реакция со стороны работников.





Другое дело, если бы профсоюзы проводили разъяснительную работу на предприятиях и говорили, что новый Трудовой кодекс существенно изменяет условия их труда.





Например, мы вместе с горняками написали обращение к каждому депутату Палаты представителей с просьбой не голосовать за этот кодекс. Но все равно ведь проголосовали!..





Не думаю, что нас ждет горячая осень. Нет для этого сегодня абсолютно никаких предпосылок. Я даже сужу по предприятиям, где есть наши люди. На ряде предприятий критично низкая зарплата, но народ все равно безмолвствует!





Нет возбудителей спокойствия, нет ни одного кулика в этом болоте, который мог бы всколыхнуть ситуацию. Похоже на то, что пока всех все устраивает.





Но пока я еще готовлю программу и тезисы, с которыми пойду на выборы. Подробнее об этом можно будет поговорить чуть позже



