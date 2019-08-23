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Александр Бухвостов: Не думаю, что нас ждет горячая осень - народ безмолствует

Председатель Свободного профсоюза металлистов, глава оргкомитета по созданию партии трудящихся Александр Бухвостов сообщил "Белорусскому партизану", что намерен участвовать в парламентской кампании и рассказал, о чем будет говорить с избирателями.

Александр Бухвостов: Не думаю, что нас ждет горячая осень - народ безмолствует
- Скорее всего, что я пойду на парламентские выборы, - говорит Александр Бухвостов. - В конце концов, это легальная возможность организовать встречи с людьми, обсудить многие вопросы, начиная от зарплаты.

Нужно объяснять людям, что при этом политическом режиме надеяться особенно не на что. Ситуация лучше не станет, пока сохранится действующая политическая система. У нас такая власть, которая не хочет радикально менять экономическую ситуацию. 

Уже три-четыре года мы крутимся вокруг зарплаты примерно в 1000 рублей, а ведь есть предприятия, где люди до сих пор получают 300-400-500 рублей. Удивительно, но никто не ропщет, как-то приспосабливаются! 

Не так давно был принят новый Трудовой кодекс, который через некоторое время начнет действовать. И пока еще не все поняли, какие изменения туда внесены. 

Во время избирательной кампании обязательно надо проводить работу с людьми, объяснять, что теперь контрактная система – наша реальность. У нас люди не особенно читают законы, только когда уж совсем прижмет, начинают изучать. 

Главная особенность нового Трудового кодекса – закрепление краткосрочных контрактов как основной формы найма. 

Федерация профсоюзов говорит, что добилась смягчения ряда положений декрета No5, что они отстояли срок, когда работнику сообщают о том, что егождут существенные изменения условий труда. Предлагалось 7 дней, но осталось 30. И считается, что это победа!


На мой взгляд, есть куда более принципиальные моменты в Трудовом кодексе, некоторые новшества. Только сомневаюсь, что на них будет серьезная реакция со стороны работников. 

Другое дело, если бы профсоюзы проводили разъяснительную работу на предприятиях и говорили, что новый Трудовой кодекс существенно изменяет условия их труда. 

Например, мы вместе с горняками написали обращение к каждому депутату Палаты представителей с просьбой не голосовать за этот кодекс. Но все равно ведь проголосовали!..

Не думаю, что нас ждет горячая осень. Нет для этого сегодня абсолютно никаких предпосылок. Я даже сужу по предприятиям, где есть наши люди. На ряде предприятий критично низкая зарплата, но народ все равно безмолвствует! 

Нет возбудителей спокойствия, нет ни одного кулика в этом болоте, который мог бы всколыхнуть ситуацию. Похоже на то, что пока всех все устраивает. 

Но пока я еще готовлю программу и тезисы, с которыми пойду на выборы. Подробнее об этом можно будет поговорить чуть позже
Павел Мазак, "Белорусский партизан"
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