Документ распространён в электронной базе Федерального реестра США и будет опубликован 26 августа.





Сообщается, что санкции включают в себя запрет на кредитование российского правительства американскими банками, ограничения по экспорту из России.





Напомним, Госдепартамент принял решение о введении дополнительных санкций в отношении России в связи с делом об отравлении в Британии бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии 29 марта 2019 года.





3 августа Госдеп объявил о введении второго пакета санкций.