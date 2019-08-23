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Госдеп подтвердил введение второго пакета санкций против РФ из-за Скрипаля

Второй пакет антироссийских санкций, подготовленный США в связи с делом Скрипалей, вступит в силу 26 августа, следует из уведомления Госдепартамента.

Документ распространён в электронной базе Федерального реестра США и будет опубликован 26 августа.

Сообщается, что санкции включают в себя запрет на кредитование российского правительства американскими банками, ограничения по экспорту из России.  

Напомним, Госдепартамент принял решение о введении дополнительных санкций в отношении России в связи с делом об отравлении в Британии бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии 29 марта 2019 года.

3 августа Госдеп объявил о введении второго пакета санкций.
Источник: rt.com
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