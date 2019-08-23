Госдеп подтвердил введение второго пакета санкций против РФ из-за Скрипаля
Второй пакет антироссийских санкций, подготовленный США в связи с делом Скрипалей, вступит в силу 26 августа, следует из уведомления Госдепартамента.
Документ распространён в электронной базе Федерального реестра США и будет опубликован 26 августа.
Сообщается, что санкции включают в себя запрет на кредитование российского правительства американскими банками, ограничения по экспорту из России.
Напомним, Госдепартамент принял решение о введении дополнительных санкций в отношении России в связи с делом об отравлении в Британии бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии 29 марта 2019 года.
3 августа Госдеп объявил о введении второго пакета санкций.
Источник: rt.com
16:53 23/08/2019