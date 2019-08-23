Румас: Текст программы по интеграции будет опубликован в сентябре

"Президенту было доложено, что рабочая группа и затем премьеры полностью отработали программу действий по реализации положений "союзного договора" и готовы ее парафировать. Эта программа насчитывает 66 пунктов, они практически все согласованы, с главой государства требовалось уточнение отдельных моментов, - отметил Сергей Румас. - У правительства есть полная ясность по этим положениям. Договор охватывает все сферы экономики, социальные вопросы и направлен на дальнейшее углубление интеграции с Российской Федерацией".





"Думаю, что уже в начале сентября мы проведем встречу с моим коллегой Дмитрием Медведевым, чтобы парафировать программу", - добавил премьер-министр.





После этого текст программы будет опубликован. "Чтобы общественность могла ознакомиться с ним и снять какие-то опасения, которые есть сегодня в прессе по поводу содержания этой программы действий", - сказал Сергей Румас.





В программе действий заложена концепция, которая подразумевает исполнение принципа "две страны - один рынок". По этой программе будут разработаны около 28 дорожных карт. Они должны быть подготовлены к 1 ноября, сказал Сергей Румас.









"Дорожные карты будут предусматривать перечень мер по созданию общих рынков в отраслях экономики. Для субъектов хозяйствования эта программа в первую очередь означает равные условия - причем не только по энергоносителям, но и по налоговой нагрузке, равные регуляторные требования", - пояснил он.





Это нужно, по его словам, чтобы предприятия могли на создаваемом общем рынке конкурировать в равных условиях.







