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Путин обещает "симметричный ответ" на американские ракеты. Что думают эксперты?

Россия не будет втягиваться в гонку вооружений, однако намерена подготовить симметричный ответ на испытательный пуск крылатой ракеты в США 18 августа, заявил российский президент Владимир Путин. Эксперты полагают, что такой ответ Москва может подготовить быстро.


В пятницу пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков анонсировал "важное заявление", которое Владимир Путин сделал на оперативном совещании с постоянными членами российского Совбеза.

Вскоре СМИ обнародовали это заявление - оно касалось недавнего испытания в США крылатой ракеты наземного базирования дальностью более 500 км, впервые после выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

По словам Путина, это вооружение относится к категории запрещенного ДРСМД, а власти США "срежиссировали пропагандистскую кампанию о якобы несоблюдении Россией положений данного договора".

"Поручаю министерству обороны Российской Федерации, министерству иностранных дел, другим профильным ведомствам проанализировать уровень угрозы, создаваемой упомянутыми действиями Соединенных Штатов для нашей страны, и принять исчерпывающие меры по подготовке симметричного ответа", - заявил Путин.

При этом он отметил, что российские власти никогда не хотели, не хотят и не будут "втягиваться в затратную, разрушительную для нашей экономики гонку вооружений". Путин также подчеркнул, что Россия занимает лишь седьмое место в мире по расходам на оборону.


"Упражнения в лицемерии"

Как отметил в беседе с Би-би-си военный обозреватель Российского совета по международным делам (РСМД) Александр Ермаков, в своем заявлении Путин еще раз подтвердил позицию России, которую она заняла еще в феврале - сразу после объявления Вашингтона о выходе из ДРСМД.

По мнению военного эксперта Александра Гольца, с момента объявления о выходе США из договора Вашингтон и Москва "упражняются в лицемерии".

"Каждая из сторон последовательно заявляет, что она не собирается участвовать в гонке вооружений. Фактом является то, что гонка вооружений уже началась. Когда Путин говорит, что Москва на два-три шага обогнала другие страны в том или ином виде вооружений, что это, как не приглашение к гонке вооружений?" - сказал он Би-би-си.

Гольц отмечает, что испытание американской ракеты имело чисто символический характер и не имело большого технического значения.

"Пусковую установку МК-41 морской ракеты "Томагавк" переместили на сушу и запустили с нее морскую же ракету "Томагавк". Никакой хитрости в этом нет, и заявления российских руководителей, что невозможно было подготовить такое испытание за короткий срок, мягко говоря, легковесны", - поясняет он.

По мнению Гольца, симметричный ответ на такое испытание Россия могла бы подготовить в течение нескольких суток.

Ермаков сомневается, что для ответных мер минобороны потребуются дополнительные средства.

"Это скорее вопрос переориентации и борьбы за "пирог" внутри: от кого-то отрежут, кому-то добавят: это означает перераспределение оборонных расходов внутри минобороны", - полагает он.

Путин в среду говорил, что американцы "приземлили" "Томагавк" и "пуски этих ракет могут быть осуществлены с пусковых установок, которые уже расположены в Румынии и должны быть в ближайшее время расположены в Польше".

"Для нас это означает, что возникают новые угрозы, на которые мы соответствующим образом должны реагировать", - сказал Путин.


Скандальный договор

Испытания ракет радиусом действия от 500 до 5500 километров были запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, из которого США и Россия вышли 2 августа этого года. Этот договор был подписан Рональдом Рейганом и Михаилом Горбачевым в 1987 году.

О том, что Вашингтон в одностороннем порядке приостанавливает все обязательства, принятые при подписании ДРСМД, и начинает процесс выхода из него, президент США Дональд Трамп объявил 1 февраля.

На следующий день Путин заявил, что ответ России на эти действия будет зеркальным. 4 марта он подписал указ о приостановлении выполнения Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Причиной выхода из договора США называли нарушения с российской стороны. Власти США утверждают, что Россия тайно разработала новую крылатую ракету, дальность которой существенно превышает 500 километров. Россия утверждает, что дальность разработанной ракеты не превышает 500 км.
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